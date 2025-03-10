Тест: Этих 8 красавчиков из мультиков СССР хотели оживить все девочки — угадаете, о ком речь?

Советские мультфильмы — это не только про умных, смелых и находчивых девушек, но и про их достойных спутников! Принцы, царевичи и просто красавцы из этих историй стали настоящими образцами благородства, доброты и отваги. Они не всегда в центре сюжета, но именно их поступки часто становятся ключом к счастливому финалу: мужчины спасают, помогают, борются за любовь и справедливость, а иногда просто дарят тепло и поддержку. Отважные персонажи учат нас быть смелыми, честными и преданными. Ведь даже в сказке важно не только ждать чуда, но и самому его создавать! А как хорошо вы помните этих молодцев из детства?