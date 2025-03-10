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10 марта, 14:00

Тест: Этих 8 красавчиков из мультиков СССР хотели оживить все девочки — угадаете, о ком речь?

Девчонки влюблялись в них с первого взгляда, а мальчишки мечтали вырасти такими же бесстрашными храбрецами. Догадались, про кого мы? Конечно, про героев мультиков!

Советские мультфильмы — это не только про умных, смелых и находчивых девушек, но и про их достойных спутников! Принцы, царевичи и просто красавцы из этих историй стали настоящими образцами благородства, доброты и отваги. Они не всегда в центре сюжета, но именно их поступки часто становятся ключом к счастливому финалу: мужчины спасают, помогают, борются за любовь и справедливость, а иногда просто дарят тепло и поддержку. Отважные персонажи учат нас быть смелыми, честными и преданными. Ведь даже в сказке важно не только ждать чуда, но и самому его создавать! А как хорошо вы помните этих молодцев из детства?

А теперь пришло время вспомнить, кто же составил пару этим храбрым молодцам! Этих мультяшных умниц и красавиц в СССР знали все — а вы сможете угадать хотя бы 5 из 11? Полной противоположностью принцев и рыцарей являются лентяи и двоечники, которых в советских мультиках было немало. Сможете отгадать 7 персонажей, которые не хотели учиться и мечтали ничего не делать?

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Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма «Золушка», «Маугли», «Сказка о царе Салтане» / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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