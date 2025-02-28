Тест: Этих мультяшных умниц и красавиц в СССР знали все — а вы сможете угадать хотя бы 5 из 11?

В волшебном мире советской анимации воплощались сказки Пушкина, народные предания и авторские фантазии, а образы принцесс и княгинь стали для миллионов детей не просто настоящими идеалами. Они учили целые поколения быть добрыми, смелыми и верными себе. Кто не замирал, глядя на Василису Прекрасную, которая, даже превратившись в лягушку, оставалась мудрой и доброй? А как не восхищаться Царевной Лебедью, чья красота и волшебство спасли целое царство? Эти героини, созданные с любовью и вниманием к деталям, стали частью нашей памяти, а их истории — уроками, которые мы усвоили на всю жизнь! Но сможете ли вы отличить одну красавицу от другой и не запутаться? Давайте проверим!