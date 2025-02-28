Масленица
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28 февраля, 05:00

Тест: Этих мультяшных умниц и красавиц в СССР знали все — а вы сможете угадать хотя бы 5 из 11?

Сейчас девочки мечтают стать блогерами или визажистами, но в советское время малышки равнялись на легендарных героинь из сказок и мультиков. Пришло время вспомнить каждую!

В волшебном мире советской анимации воплощались сказки Пушкина, народные предания и авторские фантазии, а образы принцесс и княгинь стали для миллионов детей не просто настоящими идеалами. Они учили целые поколения быть добрыми, смелыми и верными себе. Кто не замирал, глядя на Василису Прекрасную, которая, даже превратившись в лягушку, оставалась мудрой и доброй? А как не восхищаться Царевной Лебедью, чья красота и волшебство спасли целое царство? Эти героини, созданные с любовью и вниманием к деталям, стали частью нашей памяти, а их истории — уроками, которые мы усвоили на всю жизнь! Но сможете ли вы отличить одну красавицу от другой и не запутаться? Давайте проверим!

С возрастом мультики постепенно уходят на второй план, а на смену им приходят полнометражные серьёзные фильмы. Но и в них особое внимание уделяется женским образам. Сможете ли вы угадать культовые советские картины всего лишь по помаде главных героинь на 7/7? Современные «принцы» тоже слегка изменились. Например, в этих 10 красавчиков из «Игры в кальмара» вы влюбитесь по уши!

Тест: Эксперт по Масленице сразу угадает, из каких 5 старых фильмов эти кадры с блинами
Тест: Эксперт по Масленице сразу угадает, из каких 5 старых фильмов эти кадры с блинами
Обложка ©

«Сказка о золотом петушке» (1967), режиссёр Александра Снежко-Блоцкая, сценаристы Виктор Шкловский, Александр Пушкин, © «Летучий корабль» (1979), режиссёр Гарри Бардин, сценарист Алексей Симуков / Kinopoisk, © Freepik

Виктория Мишинкина
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