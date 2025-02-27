Масленица
Владимир Путин
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27 февраля, 13:30

Тест: Эксперт по Масленице сразу угадает, из каких 5 фильмов СССР эти кадры с блинами

Приготовьте вилки, ложки и ностальгические слёзы, потому что сегодня вам предстоит угадать, где ели те самые круглые, аппетитные, а иногда и подгоревшие вкусности!

Сейчас на улицах пахнет Масленицей — временем, когда блины становятся главным символом уюта и праздника! Но зачем ждать особого повода, чтобы побаловать себя этим вкусным блюдом? Блины — это универсальное лакомство, которое любят и дети, и взрослые, а их приготовление и поедание давно стало настоящим ритуалом. Не удивительно, что в советском кино блинчики часто становились не просто едой, а важным элементом сюжета: они собирали за столом семьи, были поводом для душевных разговоров или олицетворением домашнего тепла. Вспомните, как герои любимых фильмов с аппетитом уплетали стопки румяных угощений!

А вы знали, что в Древней Руси блины имели совсем иной смысл? Мы решили погрузиться в истоки этого блюда и разобрались, для чего на самом деле наши предки готовили это лакомство. Давайте немного пофантазируем: если бы вы были блинчиком, то каким? Уже успели выбрать начинку? Ответьте всего на 3 вопроса и узнайте наверняка!

Тест: Советская модница с лёгкостью отгадает все 7 фильмов по помаде главных героинь
Тест: Советская модница с лёгкостью отгадает все 7 фильмов по помаде главных героинь
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Коллаж © Life.ru. Фото © «Сибирский цирюльник» (1998), режиссёр Никита Михалков, сценаристы Никита Михалков, Рустам Ибрагимбеков, Роспо Палленберг / Kinopoisk, © Freepik

Виктория Мишинкина
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