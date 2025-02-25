Тест: Какой вы блинчик — ответьте на 3 вопроса и узнайте интересную правду
Второй день Масленицы — «Заигрыш», время пробовать испечённые блины. Но не спешите выбирать начинку и доставать из холодильника всё, что есть, — сначала пройдите этот тест!
Масленичная неделя — время, когда воздух наполняется ароматом свежих блинов, а столы изобилуют разнообразными начинками: от классической сметаны и мёда до изысканных сочетаний с лососем или авокадо. Этот древний праздник, корнями уходящий в языческие традиции проводов зимы, сегодня стал поводом собраться за столом с близкими и насладиться домашним уютом. Интересно, что выбор начинки может быть не просто вопросом вкуса, но и своеобразным отражением характера. Так какой же вы блинчик?
С 24 февраля по 3 марта проходит не только Масленица, но и ещё один важный период — Сырная седмица. Что Церковь запрещает делать в это время и почему праздничной неделе понадобилось два названия, рассказали здесь. А если хотите заглянуть в будущее и привлечь в жизнь счастье, то вам помогут три главных гадания!
«Шедеврум»