Тест: Какой вы блинчик — ответьте на 3 вопроса и узнайте интересную правду

Масленичная неделя — время, когда воздух наполняется ароматом свежих блинов, а столы изобилуют разнообразными начинками: от классической сметаны и мёда до изысканных сочетаний с лососем или авокадо. Этот древний праздник, корнями уходящий в языческие традиции проводов зимы, сегодня стал поводом собраться за столом с близкими и насладиться домашним уютом. Интересно, что выбор начинки может быть не просто вопросом вкуса, но и своеобразным отражением характера. Так какой же вы блинчик?