Когда печь блины и встречать весну: Что делать в каждый день Масленичной недели 2025 Когда начинается Масленичная неделя? Даты Масленицы зависят от Пасхи, но почему? Как называется каждый день Масленичной недели, как отмечать её по дням и, конечно же, когда начинать печь блины? Читайте в материале Life.ru. 18 февраля, 05:00 Масленичная неделя 2025 по дням: подробный календарь. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Photo Volcano, nenets, © Freepik / KamranAydinov

Масленица — древний славянский праздник весны, который наши предки отмечали ещё задолго до христианства. Но светлое торжество Пасхи вдохнуло в языческий обычай новые смыслы. Сейчас Масленицу без Пасхи представить невозможно. Масленичная неделя стала удивительным временем, когда рудиментарные обычаи языческих времён объединяются с православной сутью праздника. Церковь освятила древние обряды, сделав из празднования начала весны торжество воскресения Иисуса Христа. Когда начинается Масленица в 2025 году? Каким будет каждый её день и когда уже начинать печь блины? Рассказываем в материале.

Когда начинается и заканчивается Масленичная неделя в 2025 году

Масленичная неделя зависит от Пасхи по датам своего начала. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adria Black

Масленичная неделя в 2025 году начинается 24 февраля, в понедельник. В воскресенье, 2 марта, праздник заканчивается. Традиционно масленичные гуляния происходят все семь дней, и каждый из них предполагает определённый ритуал. Первые три дня недели — это Узкая Масленица. В понедельник отмечают Встречу, вторник — это Заигрыши, а среда — Лакомки. С четверга начинается Широкая Масленица, четвёртый день Масленичной недели — это Разгуляй. За ним следуют Тёщины вечёрки, следом — Золовкины посиделки, а потом Прощёное воскресенье, или же проводы Масленицы. Подробнее о каждом дне Масленичной недели расскажем далее.

Дни Масленичной недели в 2025 году

Итак, Масленичная неделя состоит из семи дней. У каждого из них своё название, свой смысл и свои обычаи. Вот они — с понедельника по воскресенье. Сейчас подробнее расскажем, что было принято делать в каждый из масленичных дней у наших предков.

Понедельник, 24 февраля, — Встреча

Встреча — это самый первый день Масленичной недели, поэтому он посвящён подготовке к празднику. В понедельник мужчины строили крепости из снега и делали из подручных средств чучело Масленицы. Женщины на весь день уходили печь блины. А дети качались на качелях, стараясь применять всю свою силу: от того, насколько высоко поднимутся качели, зависело, будет ли в этом году достойный урожай.

Вторник, 25 февраля, — Заигрыши

В 2025 году в Масленичной неделе семь дней: что можно делать от Встречи до Прощёного воскресенья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / griboriy

Заигрыши — день, когда уже можно отдыхать и приступать к непосредственному празднованию Масленицы. Все блины испечены, все чучела изготовлены, так что можно ходить в гости, есть лакомства, резвиться в игры. Во вторник происходили смотрины невест. А ещё на Заигрыши гадали на характер жениха по начинке блинов, например, покладистый малый предпочитал в качестве таковой творог.

Среда, 26 февраля, — Лакомка

В среду на Масленичной неделе было принято устраивать пир горой, поэтому день называется «Лакомка». Он был посвящён отношениям тёщи с зятем. Женщина была обязана пригласить мужа дочери к себе и накормить блинами до отвала. А он, в свою очередь, должен был съесть максимальное количество угощений и задобрить родственницу.

Четверг, 27 февраля, — Разгуляй

Как называется каждый день на Масленичной неделе в 2025 году. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Разгуляй — первый день Широкой Масленицы. Теперь это не семейный праздник, а общественный. На улице всё село устраивало гуляния и весёлые игры. Дети и взрослые катались с горок, на каруселях, штурмовали крепости из снега, жгли костры, водили хороводы и пели масленичные колядки.

Пятница, 28 февраля, — Тёщины вечёрки

Тёщины вечёрки также называли тёщиными вечорками, проходили они на пятый день Масленичной недели, то есть в пятницу. По приглашению зятя, которое тот сделал на Разгуляй, мать жены приходит к нему домой на угощение. Конечно же, блинами. Причём блины пекла супруга, пользуясь тёщиной посудой, которую та присылала до дочериного дома вечером прошлого дня. Тесть же присылал муки и масла.

Суббота, 1 марта, — Золовкины посиделки

Когда можно печь блины на Масленичной неделе 2025, а когда их едят? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Золовкины посиделки — праздник сельской молодёжи, его отмечали в субботу, на шестой день Масленичной недели. Все дарили друг другу подарки, угощаясь блинами. Если кто-то из молодёжи за прошлый год обручился, компания устраивала чествование молодых: муж и жена целовались, стоя на ледяной горке, пока односельчане не разрешали им прекратить.

Воскресенье, 2 марта, — Проводы

Прощёное воскресенье — православное название последнего дня Масленичной недели. До христианства седьмой день назывался проводами Масленицы. По христианской традиции, связанной с прощением всех грехов человечества путём жертвы Христа, нужно обязательно просить друг у друга прощения и прощать. А ещё в этот день сжигают чучело, катают с холмов горящие колёса и топят ледяные крепости огнём.

Традиции Масленичной недели и её связь с Пасхой

Сначала Масленичная неделя была языческим праздником, но Церковь связала её с праздником Воскресения Христова. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Smyshlyaev

Суть праздника Масленицы — это встреча весны и проводы тяжёлого зимнего периода. Первоначально Масленицу связывали с днём солнцестояния, которое славяне называли солнцеворотом. Но с приходом на Русь христианства в 988 году всё изменилось. Теперь Масленичная неделя неразрывно связана с главнейшим христианским праздником Пасхи. Это последние семь дней, когда можно позволить себе есть скоромное, то есть мясо, молочные продукты и яйца. В 2025 году с 3 марта начинается Великий пост, который заканчивается на Пасху.

Пасха в этом году приходится на 20 апреля. Это православный праздник, в который христиане отмечают Воскресение Христово. Именно в этот день мы красим яйца и приветствуем каждого встречного словами «Христос воскресе!», на что нам отвечают «Воистину воскресе!». После крещения Руси Масленицу «привязали» к Пасхе: неделя проводов зимы приходится на период за месяц до православного праздника. При этом церковные службы уже на Масленицу потихоньку переключаются в режим Великого поста: литургию не служат в среду и пятницу, читают молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего», во время которой прихожане должны отвешивать земные поклоны. Начиная с этой недели православные готовятся встречать торжество Христова Воскресения.

Что делать на Масленичную неделю

На Масленичную неделю надо печь блины, играть, строить и сжигать чучело. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Afrika

Каждый масленичный день насыщен своим неповторимым смыслом с разными обычаями и традициями, которые пришли к нам из языческих времён. Конечно, на Масленицу надо печь блины, причём в большом количестве, так как каждый праздник в эту неделю связан именно с ними. Узкая Масленица — три дня, которые следует провести в кругу семьи, уделяя внимание родственникам. Ничего не поделаешь, на Лакомки в среду придётся позвать в гости тёщу. А Широкая Масленица — период, когда собирается всё сообщество. На улице можно играть в старинные русские игры, например горелки, бабки, «взятие снежного городка», а если ваши мужчины достаточно смелые, то можно даже устроить кулачные бои. В воскресенье происходит масленичная кульминация: всем миром надо сжечь чучело зимы, приглашая весну на улицы городов и деревень.

Можно ли жениться на Масленичной неделе

На Масленичной неделе жениться можно, но есть нюанс: сочетаться браком позволено только по гражданскому обряду. Если в один из дней Масленичной недели вы распишетесь в загсе, то ваш брак будет долгим, крепким и счастливым. Но венчаться на Масленицу нельзя: Церковь запрещает это по нескольким причинам. Во-первых, это последняя неделя перед Великим постом и Пасхой и все наши мысли должны быть сосредоточены вокруг подвига Иисуса Христа. Во-вторых, Масленица по своей сути — языческий праздник, а православные каноны чётко регламентируют, в какое именно время можно венчать супругов. Обратите внимание: по церковным правилам до венчания нельзя начинать жить брачной жизнью.

Как ещё называют Масленичную неделю

А какие ещё у Масленичной недели названия? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Smyshlyaev

У Масленичной недели есть множество традиционных и церковных названий. Так, в народе её можно величать Масленой неделей. А в православной традиции Масленица будет называться Сырной седмицей или же Сырной неделей. Седмица — это старое название для недели, по числу дней, которых в ней, конечно же, семь, так как именно столько времени потратил Бог на сотворение мира. В церковной традиции Масленица принадлежит к типу сплошных седмиц, то есть таких, когда православным разрешено есть мясо и животные продукты каждый день. В обычное время от них надо воздерживаться в среду и пятницу. Сырная седмица так называется потому, что в течение неё нельзя есть мясо: это подготовка к Великому посту, когда придётся отказаться от всей пищи, кроме растительной.

Светлой и радостной вам Масленичной недели! Надеемся, у вас в городе или посёлке будут строить чучело зимы, брать снежные города и изо всех сил качаться на качелях. А если ваш муж на Масленичную неделю не сможет разозлить тёщу, то считайте, что выиграли в лотерею: весь год они будут вести себя тише воды ниже травы, не ругаться и не ссориться. А ещё можно вспомнить детство и пройти тест по Агнии Барто, который сделал Life.ru.

Авторы Любовь Свободная