Тест: «Уронили мишку на пол…» — советские дети узнают все 7 стихов Агнии Барто, а сколько вспомните вы?

Стихи Агнии Барто — это не просто строчки из детства, а целый мир, наполненный яркими рифмами, добрыми историями и глубоким смыслом. Её простые, но такие понятные строки учили нас сопереживать, дружить, быть честными и смелыми. Кто не помнит трогательного зайку, брошенного под дождём, или мишку, которому оторвали лапу? Эти произведения были не только развлечением, но и мудрыми уроками, на которых можно было воспитываться. Сегодня, спустя много лет, они не теряют своей актуальности: их знают и любят и взрослые, вспоминая своё детство, и малыши, которые только открывают для себя этот удивительный мир. Но сможете ли вы правильно продолжить известные стихотворения?