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12 февраля, 14:00

Тест: Эти передачи обожали все дети СССР — угадаете по кадру хотя бы 3 из 7?

В эпоху квадроберов, сигма-боев и жутких мультяшных персонажей так не хватает старых поучительных программ, которые с нетерпением ждали советские ребята. Сколько из них помните вы?

Детство в СССР, наполненное теплом, добротой и радостью, навсегда осталось в памяти тех, кто рос под мерцание экранов старых телевизоров, наслаждался ирисками и днями напролёт играл во дворе. Советские детские передачи были не просто развлечением, а настоящими уроками жизни: они учили дружбе, справедливости, уважению к старшим и любви к природе. Каждая заставка, каждый персонаж и каждая мелодия до сих пор вызывают ностальгию, ведь в них была искренность, которой так не хватает современному миру. Эти программы навсегда врезались в память, а их мудрость и проницательность по-прежнему согревают сердца. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти легендарные моменты, которые стали настоящими символами эпохи!

Советские передачи не только учили ребят грамоте и правописанию, но и объясняли законы жизни. Вот шесть неоспоримых причин, почему дети СССР были в разы круче нынешних! А с этим тестом под силу справиться только родившимся в Союзе — нужно отгадать, из каких мультиков эти песни, на 8/8.

10 актёров СССР с самыми красивыми глазами, чьи взгляды сводили советских женщин с ума
10 актёров СССР с самыми красивыми глазами, чьи взгляды сводили советских женщин с ума
Обложка ©

ТАСС / Фотохроника ТАСС / Игорь Уткин

Виктория Мишинкина
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