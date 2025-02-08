10 актёров СССР с самыми красивыми глазами, чьи взгляды сводили советских женщин с ума

Пристальный взгляд в глаза может многое рассказать о человеке. По тому, как люди реагируют, насколько часто они моргают, как двигаются их глазные яблоки, — опытному психологу не составит труда определить состояние индивида, даже если он в балаклаве. Когда вы смотрите кому-то в глаза, а его зрачки расширены — это означает симпатию к вам. Эти советские актёры своими глазами и взглядами нравились буквально всем женщинам Советского Союза. Рассказываем, кто именно.

Олег Видов

Олег Видов — кумир всех советских девушек 70-х. Фото © ТАСС / Алексей Антонов

Олег Видов был кумиром всех советских девушек в 1970-х. Он стал символом красоты позднего СССР. В комнате каждой девушки вы могли заметить либо плакат, либо газетную вырезку с Видовым. Его небесно-голубые глаза и светлые волосы привлекали советских женщин. Он сыграл во множестве фильмов, например во «Всаднике без головы» и «Красной жаре» с Арнольдом Шварценеггером.

Сергей Мартынов

Сергей Мартынов играл в фильме «Ларец Марии Медичи». Фото © kino-teatr.ru

Сергей Мартынов, знойный красавец-брюнет с голубыми глазами, покорил сердца советских телезрителей после роли царевича Проши в одноимённом фильме. Благодаря его мастерству и харизме этот фильм стал культовым советским фэнтези. С 1995 года женат на Ирине Алфёровой. Также он играл в таких картинах, как «Ларец Марии Медичи» и «Тревожное воскресенье».

Игорь Старыгин

Игорь Старыгин был похож на Алена Делона в глазах советских граждан. Фото © Kinopoisk.ru

Игорь Старыгин сыграл бессмертную роль Арамиса в советском классическом фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Пронзительный взгляд его небесно-голубых очей вместе с гениальной актёрской игрой и легендарностью самой истории сделали Игоря одной из суперзвёзд эпохи СССР. Тогда все думали, что он похож на Алена Делона, но Старыгин слишком самобытный, чтобы его с кем-то сравнивать.

Юрий Каморный

Юрий Каморный стал символом русской мужественности на экранах кино и ТВ. Фото © Kinopoisk.ru

Эталон русского мужчины — Юрий Каморный — известен по фильмам «Странные взрослые» и «Клоун». Его суровые сибирские черты лица выгодно оттеняли прелестные васильковые глаза, которые ослепляли советских женщин на экранах телевизоров «Рубин». Уникальная харизма свердловского актёра сделала его символом советской мужественности.

Олег Янковский

Олег Янковский — советская суперзвезда, он снялся во множестве фильмов. Фото © Kinopoisk.ru

Олег Янковский был настоящим советским секс-символом. Он стал одним из самых популярных актёров кинематографа СССР на все времена. Его уникальная обаятельная внешность и пронзительный взгляд завораживали каждую женщину того периода. Поразительно умные глаза благородного серого оттенка не оставляли никого равнодушным. Женщины мечтали познакомиться с Янковским, мужчины мечтали быть похожими на него.

Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов получил заслуженное признание после роли Штирлица. Фото © Kinopoisk.ru

Вячеслав Тихонов из сериала «Семнадцать мгновений весны» стал всесоюзной звездой в роли Штирлица. Актёрскую карьеру он начал ещё в 1940-х, и уже тогда был очень привлекательным, а театралам-ценителям особенно сильно понравились его глаза цвета морской пучины. Телезрители были лишены удовольствия наблюдать их во всём великолепии, так как телевидение тогда было чёрно-белым. Но Тихонов с годами только похорошел. Испытующий взгляд разведчика Штирлица обеспечил успех и сериалу, и роли.

Александр Домогаров

Александр Домогаров снимался в культовых фильмах, а потом стал знаменитым сериальным актёром. Фото © Kinopoisk.ru

Александр Домогаров стал всероссийской звездой уже в 90-е годы, но карьеру киноактёра начал в 1984-м. А журналистов он играет вообще с 1985-го, это за 15 лет до «Бандитского Петербурга». Кстати, Домогаров играл Александра в культовом перестроечном фильме «Асса», а ещё участвовал в сериале «Что сказал покойник» по роману Иоанны Хмелевской. Его выразительный взгляд сделал его особенно запоминающимся на экране актёром.

Владимир Гусев

Владимир Гусев был «нашим Марлоном Брандо» в своё время. Фото © Kinopoisk.ru

Владимир Гусев со своим пронзительным взглядом голубых глаз на фото из 50-х напоминает Марлона Брандо. «Гусарская баллада», «Москва слезам не верит», «Карнавальная ночь» — лишь несколько фильмов, в которых он играл. Когда ему досталась главная роль в фильме «Человек родился», фанатки штурмовали общежитие, где жил актёр.

Станислав Любшин

Станислав Любшин покорил телезрительниц своими добрыми голубыми глазами. Фото © Kinopoisk.ru

Станислав Любшин — один из самых талантливых артистов СССР. Его добрые голубые глаза надолго оставались в памяти у всех, кто видел актёра на экране. Его первая роль в кино — студент из фильма «Ленинградская симфония». Потом Любшин играл разведчика в картине «Щит и меч». «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза!» — тоже фильмы с его участием. Его последняя роль — архимандрит Иоасаф в сериале «Годунов».

Владимир Коренев

Владимир Коренев сыграл Ихтиандра и стал звездой, при этом он всего второй раз в жизни снимался в кино. Фото © Кадр из фильма «Человек-амфибия», режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер, Александр Ксенофонтов / Kinopoisk

Голубоглазый красавчик с весёлым хулиганским взглядом, Владимир Коренев прежде всего запомнился как Ихтиандр из «Человека-амфибии». И это была его вторая роль! Кореневу крупно повезло: Чеботарёв требовал на роль Ихтиандра актёра, которого никто не знал. Потом Владимир Коренев играл в «Детях Дон Кихота», «Сынах Отечества», «Убойной силе» и «Дорогой Маше Березиной». Его нежная внешность открывала перед ним широкий диапазон ролей.