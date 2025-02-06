Гурченко, Лях и Поплавская: Life.ru нашёл двойников героев «Гарри Поттера» в советском кино

Пока одни гадают, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в грядущем сериале, мы решили пойти другим путём. Ведь если хорошенько присмотреться, то многие советские и старые зарубежные фильмы уже подарили нам артистов, которые могли бы сойти за двойников любимых персонажей. Вот наша подборка, где магия кроется не в спецэффектах, а в силе похожих лиц.

Михаил Макаров в роли Гарри Поттера

Михаил Макаров похож на Гарри Поттера. Фото © фильм «Всадник над городом», режиссёр Игорь Шатров, сценарист Юрий Яковлев / Kino-teatr, © фильм «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Очки, задумчивый взгляд и лёгкая неуверенность в себе, которая идеально подходит для «мальчика, который выжил». Кажется, что ему только и нужно вручить сову и билет на «Хогвартс-экспресс». У него тот же внутренний конфликт — баланс между обыденностью и неведомым, что и у Гарри. А если бы добавить в его образ шрам в виде молнии? Всё, магия готова!

Яна Поплавская в роли Гермионы Грейнджер

Яна Поплавская в образе Гермионы Грейнджер. Фото © фильм «Про Красную Шапочку», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина / Kinopoisk, © фильм «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Умный взгляд, чёткие убеждения и стремление к справедливости. Гермиона определённо бы подружилась с Красной Шапочкой, ведь обе они — девочки с характером и уверенностью в своих знаниях. Яна Поплавская излучает ту же самую энергетику: в ней живёт дух бунтарства и тяга к знаниям. Представьте её с томом «Истории магии» под мышкой — и она готова спорить с любым профессором.

Игорь Лях в роли Рона Уизли

Игорь Лях — идеальный Рон Уизли. Фото © фильм «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гурин / Kinopoisk, © фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана», режиссёр Альфонсо Куарон, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Да, тот самый весёлый Лёня. Рыжеватый оттенок волос, немного наивный взгляд и такая же добродушная неуклюжесть. Кажется, что ему только дай волшебную палочку — и начнутся приключения похлеще, чем на даче у родителей. Харизма Игоря Ляха — это смесь искренности и лёгкой растерянности, что делает его похожим на Рона. А если представить, как он пытается произнести заклинание и случайно поджигает мантию? Ну точно Рон!

Александр Трофимов в роли Северуса Снейпа

Александр Трофимов мог бы сыграть Северуса Снейпа. Фото © «Маленькие трагедии», режиссёр/сценарист Михаил Швейцер / Kino-teatr, © фильм «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Тёмные волосы, задумчивый взгляд и аура загадочности. Снейп мог бы преподавать не только зельеварение, но и мастерство держать интригу. В каждом движении Трофимова читаются та же самая скрытая глубина и боль, что и в образе профессора Снейпа. Пара взмахов чёрной мантии — и вот он, мастер сарказма и скрытых эмоций.

Николай Боярский в роли Волан-де-Морта

Николай Боярский — двойник Волан-де-Морта. Фото © фильм «Новогодние приключения Маши и Вити», режиссёры Геннадий Казанский, Игорь Усов, сценарист Павел Финн / Kinopoisk, © фильм «Гарри Поттер и дары смерти», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Да-да, мы понимаем: нет змеиных глаз и бледной кожи. Но взгляните на выражение лица — это же настоящий маг тёмных искусств. Кажется, что он вот-вот произнесёт «Авада Кедавра» вместо новогоднего поздравления. В его взгляде — тот самый холод, от которого мурашки. А если добавить к образу чёрный плащ и туман на заднем плане? Зловещая атмосфера гарантирована!

Кармен Галин в роли Беллатрисы Лестрейндж

Кармен Галин напоминает Беллатрису Лестрейндж. Фото © «Сказка странствий», режиссёр Александр Митта, сценарист Юлий Дунский / YouTube, © фильм «Гарри Поттер и дары смерти», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Безумный блеск в глазах, дикая харизма и образ, который заставляет задуматься: а не родственница ли она Лестрейнджей? Добавим немного тёмного макияжа — и готова Беллатриса в советском исполнении. Эта героиня буквально источает хаос и непредсказуемость. Представьте её в бою с магами, крича что-то вроде «За Тёмного Лорда!» — ну прямо Лестрейндж как она есть.

Татьяна Пельтцер в роли Минервы Макгонагалл

Татьяна Пельтцер в роли Минервы Макгонагалл. Фото © «Формула любви», режиссёр Марк Захаров, сценарист Григорий Горин / YouTube, © фильм «Гарри Поттер и орден Феникса», режиссёр Девид Йейтс, сценаристы Майкл Голденберг, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Строгий взгляд, мудрость и лёгкая ирония в каждой реплике. Макгонагалл могла бы легко преподавать чары в любом волшебном учебном заведении — хоть в Хогвартсе, хоть в институте благородных девиц. В её манере держаться есть те же сдержанность и уважение к правилам. А если добавить остроконечную шляпу и пару сухих комментариев — профессор Макгонагалл во всей красе.

Людмила Гурченко в роли Долорес Амбридж

Людмила Гурченко — как Долорес Амбридж. Фото © фильм «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарий Владимир Гурин / Kinopoisk, © фильм «Гарри Поттер и орден Феникса», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Майкл Голденберг, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Казалось бы, где нежная и эффектная Гурченко и где строгая Долорес? Но если прищуриться — узнаете тот же самодовольный взгляд и авторитарную манеру держаться. Добавьте розовый костюм — и готово. В её улыбке таится скрытая угроза, такая же липкая, как и у Амбридж. Представьте Гурченко в классе, раздающей приказы с «милой» улыбкой, — и становится немного страшно.