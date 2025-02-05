Это надо видеть: Нейросеть отправила Гарри в СССР, дала новое имя и сделала революционером

Снова сенсация из мира нейросетей! На этот раз они сняли целое музыкальное видео про Гарри Поттера в СССР. Волдеморт захватил Россию, Гарри сидит в окопах, Гермиона днём делает бумажную работу в штабе, а по ночам пишет революционный агитлисток, Рон работает на заводе, и все они — на фоне Кремля. Место, где они живут, называется Хогоград. Рассказываем о ключевых персонажах данного видео.

По версии нейросети, Гарри Поттера звали бы Гарик Потрович

Гарри Поттер превратился в лидера восстания Гарика Потровича. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Гарик Потрович — это Гарри Поттер. Он главный герой этого видео. По сюжету Гарик возглавляет восстание против Волдеморта, собирает вокруг себя множество людей, которые выглядят как солдаты времён Первой мировой войны, и должен свергнуть нацистское правительство Того, Кого Нельзя Называть. Ему помогают друзья: Гермиона, Ронислав, Хагритский и Доббичкин.

Гермиона сохранила своё имя

Гермиону пощадили: не стали переделывать имя. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Создатели ленты пощадили Гермиону: не стали переделывать её имя на псевдорусский манер. Зато постарались над её образом: судя по всему, она работает на администрацию Волдеморта, но простая госслужащая умеет удивлять! На самом деле Гермиона революционерка, которая выпускает агитлисток, вдохновляющий граждан Хогограда на борьбу.

Драко Малфой теперь Драков Малфоев

Драков Малфоев теперь сын Волан Де Морта. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Драков Малфоев в этой вселенной потерял своего обычного отца, Люциусова. Теперь Драков — сын Волдеморта, он носит огромную зловещую шубу и, несмотря на молодость, увешан орденами, будто Брежнев. Малфоев по сюжету замешан в каком-то предательстве, но точно неясно в каком. Возможно, он предал Гарика Потровича и присоединился к силам Волдеморта.

Хагрид стал Хагритский

Хагритский говорит: «Ты товарищ, Гарик». Фото © YouTube / Tell Me Songs

Хагритский — это Хагрид. В музыкальном видео про Гарри Поттера в СССР он почти ничего не делает, только ходит по лесу с фонарём и вдохновляет восставших словами, которые приблизительно переводятся так: «Победа приходит с громом». Ещё он говорит: «Ты товарищ, Гарик». На этом его роль заканчивается.

Волдеморт в этой реальности Владиморт

Владиморт правит Советами в стиле диктатуры и не выходит из ледяного Кремля. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Да, именно Владиморт, а не Волдеморт. В музыкальном видео он исполняет такую же роль, как и в последних частях книги: злой маг, который захватил власть в волшебной стране и установил там диктатуру. Против него борются революционеры во главе с Гариком Потровичем. Владиморт, как и Хагритский, тоже в пятиминутной киноленте особо ничего не делает: разве что сидит на троне и ходит по дворцу.

Рон Уизли теперь Ронислав

Ронислав работает на заводе, носит ушанку и бегает с молотом наперевес. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Ронислав — это Рон Уизли, и здесь у него есть молот и ушанка. Мы находим его посреди снежного поля на фоне каких-то заводов, где он бежит с молотом наперевес и кричит: «За наших дедов и страну рабочих!» Если честно, Ронислав на этом видео смахивает на персонажа из «Подслушано в Рыбинске».

Северус Снейп в этой реальности получил имя Севстьян

Севстьян Снейпицкий считает, что сила в правде. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Да, это Северус Снейп, и да, его зовут именно Севстьян, а не Севастьян и уж тем более не Себастьян или Сабстьян. Севстьян показан в момент поединка с Дамблдором (или Дамблдоровым), а ещё он шепчет: «Правда побеждает на дуэли». На нём шикарная чёрная шуба и дорогой костюм. С Севстьяном из этого видео мы больше не встретимся, он не сможет нам навредить.

Ленинов (Ленин)

Ленинова нам не показывают, но много о нём говорят. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Ленинов, или Ленин, мы сами не уверены: это один и тот же человек или два разных персонажа? В любом случае, Гарик Потрович и его друзья живут по заветам Ильича и совершают подвиги во имя учения Ленинова. В бой они идут тоже за наследие Ленина. Вот так, с Лениным и плясками, Гарик Потрович пытается устроить революцию в Хогограде.

Эльф Добби получил имя Доббичкин

Несчастный домовой эльф Доббичкин теперь в лагерях. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Добби превратился в Доббичкина и, судя по всему, отправился в ГУЛАГ. В истории маленького эльфа Доббичкина слова немного расходятся с происходящим на экране. В тексте песни он должен талантливо взломать замок, но на экране два человека ведут его куда-то, причём Доббичкин скован цепями и одет не по погоде. «Свобода ближе, чем прохлада», — зачем-то шепчет Доббичкин.

Злая колдунья Беллатрикс Лестрейндж теперь Беллатора

Беллатора одета в форму нацистов и выходит из дома только ночью, чтобы пугать народ своими садистскими выходками. Фото © YouTube / Tell Me Songs

Беллатора — это Беллатрикс Лестрейндж. На видео её изобразили в качестве оберштурмфюрера СС: форма очень смахивает на нацистскую. В остальном Беллатора такая же, как в оригинале: агрессивная, сумасшедшая, садистичная дама, склонная к военным преступлениям. Владиморт отправляет её дежурить на улицы Хогограда по ночам, чтобы население ещё больше его боялось.