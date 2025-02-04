«Начинаю терять рассудок»: Наташа Королёва заявила о неожиданных проблемах
Наташа Королёва пожаловалась на бессонницу и эмоциональные перегрузки
Наташа Королёва. Обложка © VK / Наташа Королёва
Певица Наташа Королёва поделилась, что страдает от бессонницы и нервного напряжения. Исполнительница мечтает выспаться, но пока ей не удаётся наладить нормальный режим сна.
«В последнее время практически не сплю, это действительно так. Сплю максимум пару часов в день. Из-за этого чувствую, что начинаю терять рассудок», — сказала звезда в интервью сайту MK.ru.
Проблемы со сном, видимо, связаны с эмоциональной нагрузкой. Сейчас у Королёвой плотный график. Ей нужно совмещать гастроли и участие в шоу. В этом году она ведёт юбилейный сезон программы «Суперстар».
Певица пожаловалась на сильную эмоциональную усталость, которая не даёт восстановиться. Также звезду терзают мысли о сделанном и планы на будущее. Королёва призналась, что раньше с ней такого не было.
Артистка пока не планирует обращаться к сомнологам. Она надеется, что сможет сама решить проблему сна. При этом исполнительница признаёт, что качественный сон важен для всех, особенно для женщин. Певица понимает, что так долго продолжаться не может, и старается восстановить режим.
В дни отдыха Наташа старается наполнять себя позитивными эмоциями.
«Для восстановления мне хорошо сходить с подругой в театр, на спектакль. Например, недавно посетили премьеру «Евгения Онегина» в Маяковском театре. Всем советую, особенно молодежи», — рассказывает артистка.
Несмотря на проблемы со сном, внешний вид певицы не ухудшается. Наташа в отличной форме и даже похудела. Она объясняет это регулярными тренировками на виброплатформе.
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