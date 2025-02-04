«Сбитые лётчики»: Молодая жена Петросяна вышла из себя после критики Гордон и Безруковой

Недавно супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась в центре скандала. 35-летняя жена юмориста раскритиковала девушек, которые не могут позволить себе оригинальные вещи и выбирают дешёвые копии известных брендов. Юрист Катя Гордон встала на защиту покупающих более доступные варианты, её поддержала актриса Ирина Безрукова. Брухунова не осталась в стороне и резко ответила на критику в своих социальных сетях.

По мнению жены юмориста, её обсуждают «блогеры-неудачники, из которых хлыщут фонтаны фекалий». Брухунова уверяет, что богатые, успешные и знаменитые люди никогда бы не стали комментировать её жизнь.

«Обо мне говорят, фантазируют, пишут «небылицы в лицах», снимают зашкварные передачки на ТВ, собирают «уважаемую публику» в студии «помыть косточки», придумывают, сами же верят в то, что нафантазировали. Кто делает это?! «Сбитые лётчики». За минувший месяц в очередной раз убедившись в этом, мне даже стало их немного жаль», — написала Брухунова на своей странице в социальной сети.