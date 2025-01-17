Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 15:23

Юморист Альтов описал брак Петросяна с Брухуновой словами «так ему и надо»

Евгений Петросян с женой и детьми. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

Евгений Петросян с женой и детьми. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

Писатель и комик Семён Альтов, высказываясь о браке своего коллеги Евгения Петросяна с молодой супругой Татьяной Брухуновой, в шутливом тоне сказал, что «так ему и надо». В то же время он добавил, что, если рассматривать вопрос серьёзно, в семейных отношениях нет универсальных правил, и каждая ситуация индивидуальна.

«Как говорится, так ему и надо. Я понимаю, в начальный период эти люди интересны друг другу, но потом в силу физиологических причин у одной за столом бокал хорошего вина, а у другого — таблетки и капли», сказал Альтов в беседе с NEWS.ru.

При этом юморист подчеркнул, что каждая ситуация уникальна и давать советы нецелесообразно. В качестве примера он привел актёра Чарли Чаплина, который долгое время счастливо жил со своей молодой супругой.

Петросян признался, что мог погибнуть в авиакатастрофе с Виктором Чистяковым
Петросян признался, что мог погибнуть в авиакатастрофе с Виктором Чистяковым

Ранее Петросян откровенно поделился впечатлениями о пятом браке с Татьяной Брухуновой, которая младше него на 44 года. Артист отметил, что этот союз стал для него шансом исправить ошибки, допущенные в молодости, и найти настоящее семейное счастье. Он признался, что в прошлых браках слишком увлекался карьерой, из-за чего не мог уделять достаточно внимания своей семье.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Евгений Петросян
  • Татьяна Брухунова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar