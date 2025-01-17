Юморист Альтов описал брак Петросяна с Брухуновой словами «так ему и надо»
Евгений Петросян с женой и детьми. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова
Писатель и комик Семён Альтов, высказываясь о браке своего коллеги Евгения Петросяна с молодой супругой Татьяной Брухуновой, в шутливом тоне сказал, что «так ему и надо». В то же время он добавил, что, если рассматривать вопрос серьёзно, в семейных отношениях нет универсальных правил, и каждая ситуация индивидуальна.
«Как говорится, так ему и надо. Я понимаю, в начальный период эти люди интересны друг другу, но потом в силу физиологических причин у одной за столом бокал хорошего вина, а у другого — таблетки и капли», — сказал Альтов в беседе с NEWS.ru.
При этом юморист подчеркнул, что каждая ситуация уникальна и давать советы нецелесообразно. В качестве примера он привел актёра Чарли Чаплина, который долгое время счастливо жил со своей молодой супругой.
Ранее Петросян откровенно поделился впечатлениями о пятом браке с Татьяной Брухуновой, которая младше него на 44 года. Артист отметил, что этот союз стал для него шансом исправить ошибки, допущенные в молодости, и найти настоящее семейное счастье. Он признался, что в прошлых браках слишком увлекался карьерой, из-за чего не мог уделять достаточно внимания своей семье.