Юморист Альтов описал брак Петросяна с Брухуновой словами «так ему и надо»

Писатель и комик Семён Альтов, высказываясь о браке своего коллеги Евгения Петросяна с молодой супругой Татьяной Брухуновой, в шутливом тоне сказал, что «так ему и надо». В то же время он добавил, что, если рассматривать вопрос серьёзно, в семейных отношениях нет универсальных правил, и каждая ситуация индивидуальна.

«Как говорится, так ему и надо. Я понимаю, в начальный период эти люди интересны друг другу, но потом в силу физиологических причин у одной за столом бокал хорошего вина, а у другого — таблетки и капли», — сказал Альтов в беседе с NEWS.ru.

При этом юморист подчеркнул, что каждая ситуация уникальна и давать советы нецелесообразно. В качестве примера он привел актёра Чарли Чаплина, который долгое время счастливо жил со своей молодой супругой.