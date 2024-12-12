«Исправляю ошибки»: Петросян рассказал о браке с женой младше него на 44 года

Евгений Петросян, известный российский юморист, откровенно рассказал о своём пятом браке с Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года. Их союз, заключённый в декабре 2019 года, стал для Петросяна возможностью исправить ошибки молодости и обрести настоящее семейное счастье.

Петросян признался, что в предыдущих браках он был слишком сосредоточен на карьере, что мешало уделять должное внимание семье. «Я был женат на своей работе, мне даже снился репертуар. Я не придавал основополагающего значения семье, считая, что она должна помогать в главном деле», — рассказал он в интервью Роману Костомарову на RUTUBE-шоу «По душам».

С Татьяной Брухуновой у Петросяна царит полное взаимопонимание. «Любви все возрасты покорны, и я ощутил это. Очень признателен Господу, что он предоставил мне такую возможность. У нас полное взаимопонимание, и я счастлив, что у нас такие прекрасные дети», — поделился артист.

Пара воспитывает двоих детей: сына Вагана и дочь Матильду. Петросян надеется, что сможет помочь им в становлении, несмотря на свой возраст. «Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад», — отметил он.

Роман с Брухуновой начался ещё во времена брака с Еленой Степаненко, с которой Петросян прожил 33 года. Однако, по словам артиста, только в отношениях с Татьяной он понял, что такое настоящая семья. Молодая супруга, ранее работавшая его помощницей, хорошо понимает приоритеты Петросяна и поддерживает его во всём.

Вместе с тем, Петросян активно борется со старостью, чтобы оставаться в тонусе для своей семьи. Он три раза в неделю занимается спортом и старается вести активный образ жизни.