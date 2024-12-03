Юрист оценила шансы победы Петросяна в судебной борьбе против дочери

В российском шоу-бизнесе разгорелся очередной скандал. На этот раз в центре внимания — известный юморист Евгений Петросян и его 56-летняя дочь Викторина. Артист подал в суд с требованием выписать дочь из квартиры на Ростовской набережной в Москве, где она прописана, но фактически не проживает. Викторина давно обосновалась в Нью-Йорке, и это обстоятельство стало основой для иска. Юрист Нина Бехтина, комментируя ситуацию в беседе с телеграм-каналом «Сплетница Кэт», отметила, что у Петросяна есть шансы на успех в суде.

Эксперт отмечает, что несмотря на возможное выписывание Викторины, полностью лишить её наследства не получится. Российское законодательство защищает права женщин, достигших пенсионного возраста, признавая их нетрудоспособными и предоставляя обязательную долю в наследстве. Таким образом, даже если Викторина будет исключена из завещания, она всё равно сможет претендовать на часть имущества отца.

Викторина — дочь Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер. Девушка сохранила оригинальную фамилию отца — Петросянц. Сам Евгений Ваганович позже убрал окончание «-ц» ради сценического благозвучия.

Конфликт между родственниками обострился на фоне семейных разногласий: Викторина поддержала сторону четвертой жены Петросяна, Елены Степаненко, в разводе с отцом. С декабря 2019 года Евгений женат на Татьяне Брухуновой, с которой у него двое детей. Пара скрывала рождение сына Вагана до сентября 2020 года, а в октябре 2023-го у них родилась дочь Матильда.