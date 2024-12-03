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3 декабря, 15:05

Юрист оценила шансы победы Петросяна в судебной борьбе против дочери

Юрист Бехтина: Петросян может выписать дочь из квартиры, но не лишит наследства

Артист Евгений Петросян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

Артист Евгений Петросян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

В российском шоу-бизнесе разгорелся очередной скандал. На этот раз в центре внимания — известный юморист Евгений Петросян и его 56-летняя дочь Викторина. Артист подал в суд с требованием выписать дочь из квартиры на Ростовской набережной в Москве, где она прописана, но фактически не проживает. Викторина давно обосновалась в Нью-Йорке, и это обстоятельство стало основой для иска. Юрист Нина Бехтина, комментируя ситуацию в беседе с телеграм-каналом «Сплетница Кэт», отметила, что у Петросяна есть шансы на успех в суде.

Эксперт отмечает, что несмотря на возможное выписывание Викторины, полностью лишить её наследства не получится. Российское законодательство защищает права женщин, достигших пенсионного возраста, признавая их нетрудоспособными и предоставляя обязательную долю в наследстве. Таким образом, даже если Викторина будет исключена из завещания, она всё равно сможет претендовать на часть имущества отца.

Викторина — дочь Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер. Девушка сохранила оригинальную фамилию отца — Петросянц. Сам Евгений Ваганович позже убрал окончание «-ц» ради сценического благозвучия.

Конфликт между родственниками обострился на фоне семейных разногласий: Викторина поддержала сторону четвертой жены Петросяна, Елены Степаненко, в разводе с отцом. С декабря 2019 года Евгений женат на Татьяне Брухуновой, с которой у него двое детей. Пара скрывала рождение сына Вагана до сентября 2020 года, а в октябре 2023-го у них родилась дочь Матильда.

10 самых странных фактов из жизни Евгения Петросяна, которых не знают даже его фанаты
10 самых странных фактов из жизни Евгения Петросяна, которых не знают даже его фанаты

Судебный процесс за московскую недвижимость — попытка Петросяна обеспечить будущее своей новой семьи. Ранее в Сети появились слухи о том, что пятая супруга артиста 35-летняя Татьяна Брухунова беременна в третий раз. Ситуация остается напряженной, а исход дела зависит от решения суда и возможных юридических тонкостей, которые могут возникнуть в процессе.

Юрий Бузина
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