10 самых странных фактов из жизни Евгения Петросяна, которых не знают даже его фанаты

Евгений Петросян — имя, которое знакомо каждому россиянину. Этот мастер юмора уже полвека радует нас смехом и позитивом. Но за блестящей карьерой скрывается множество неожиданных и странных фактов, о которых вы, возможно, даже не подозревали. Давайте разберёмся в самых необычных моментах из жизни легенды российской эстрады.

1. Детская икона акварелью

Десять странных фактов из жизни Евгения Петросяна. Петровская икона Божией Матери Успенского собора Московского Кремля. Фото © Wikipedia

Всем нам известно, что Евгений Петросян — народный артист России, но мало кто знает, что в возрасте всего семи лет он нарисовал акварельную икону Казанской Божьей Матери. Особенно удивительно это, если учитывать атеистическое воспитание в семье. Уже тогда проявились его художественный талант и любовь к творчеству.

2. Первые шаги на сцене в 12 лет

Мечтая о карьере артиста с раннего детства, Евгений впервые вышел на сцену в возрасте двенадцати лет. С тех пор его путь к славе был усеян упорством и страстью к юмору, которые помогли ему стать одной из самых узнаваемых фигур российской эстрады.

3. Репетиции с Леонидом Гайдаем

Что случилось с Евгением Петросяном? Фото © ТАСС / Николай Малышев

В 1964 году Петросян репетировал роль Шурика для культового фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы"». Несмотря на то что он не вошёл в основной состав актёров, этот опыт стал важным этапом в его становлении как артиста.

4. Первопроходец в концертном зале «Россия»

В 1971 году Евгений стал первым артистом, который выступил на сцене Государственного цирка и концертного зала «Россия». Его концерт на открытии зала вошёл в историю и закрепил его статус ведущей фигуры эстрады.

5. Концерт в полной темноте

Удивительные истории из жизни Петросяна. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Во время спектакля в Астрахани неожиданно отключили электричество. Вместо того чтобы растеряться, Петросян продолжил выступление в полной темноте, используя только ручной фонарик. Зрители были потрясены его профессионализмом и способностью сохранять хладнокровие в любой ситуации.

6. Обвинения в фонограмме

В 1980 году Евгений начал использовать радиомикрофон на сцене. Однажды зритель пожаловался, что артист говорит под фонограмму, не подозревая, что Петросян использует скрытый микрофон. Этот приём добавил его выступлениям таинственности и интриги.

7. Фотографическая память и языковые подвиги

В молодости Петросян обладал фотографической памятью, что позволяло ему конферировать на нескольких языках без предварительной подготовки. Во время гастролей в Венгрии и Югославии он успешно выступал на местных языках, удивляя зрителей своей оперативностью.

8. Сигнализация на сцене ЦДРИ

Евгений Петросян: что случилось? Фото © ТАСС / Николай Малышев

На одном из концертов в Центральном доме радиовещания Петросян услышал звуки сработавшей сигнализации. Быстро пошутив, что его машину угоняют, он продолжил выступление, не дав ситуации сбить себя с толку, и вызвал смех у зрителей.

9. Концерт под сильной пургой на Сахалине

Во время концерта на Сахалине Петросян продолжил выступать даже во время сильной пурги. Его оптимизм и чувство юмора подняли настроение всем присутствующим, несмотря на экстремальные погодные условия.

10. Настоящее имя Евгения Петросяна

Тайны жизни Евгения Петросяна. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Мало кто знает, что полное имя легенды российской эстрады — Евгений Ваганович Петросянц. На сцене он выбрал более короткую и запоминающуюся фамилию — Петросян. Такое решение не только упростило произношение, но и придало ему особый шарм, который полюбился аудитории. Решение определённо правильное, ведь именно в изменённом виде фамилия стала нарицательной для описания всяческого рода шутников!