В СССР секса не было, но, глядя на этих актёров, сильно в этом сомневаешься

Официально в Советском Союзе секса не существовало, но кто мог в это поверить, глядя на этих красавцев с экрана? Каждая их роль вызывала волну женских восторгов, а внешность заставляла сердца биться чаще. Эти актёры стали воплощением мужской привлекательности на десятилетия вперёд.

Михаил Боярский — дерзкий гасконец с усами и бесшабашным обаянием

Михаил Боярский: как он стал секс-символом СССР. Фото © ТАСС / Владимир Песляк

Михаил Боярский стал настоящим символом мужской дерзости и смелости благодаря своей роли д'Артаньяна. Высокий, стройный, с развевающимися волосами и в знаменитой шляпе с пером, он буквально воплощал образ романтического героя. Но что делало Боярского особенно привлекательным — усы и фирменная улыбка, полная обаяния и лукавства. Женщины сходили с ума от его бесшабашной харизмы, которая сочеталась с непокорным духом и отвагой. Д'Артаньян Боярского стал настоящим секс-символом, покорившим сердца не только всего СССР, но и Франции.

Владимир Коренев — Ихтиандр с лицом античного героя

Владимир Коренев: почему Ихтиандр сводил женщин с ума. Фото © Wikipedia / Геннадий Казанский, Владимир Чеботарёв

Владимир Коренев буквально сошёл с полотен великих художников, воплощая образ романтического героя с правильными чертами лица и пронзительными глазами. В роли Ихтиандра он выглядел как существо из другого мира: светлая кожа, загадочный взгляд и плавные движения. Его облик завораживал женщин по всей стране, и даже через десятилетия Ихтиандр Коренева остаётся символом романтической красоты и мужской магнетичности.

Василий Лановой — царская осанка и профиль античного бога

Василий Лановой: идеальный профиль и царская осанка. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

С царской осанкой и профилем, будто высеченным из мрамора, Василий Лановой стал символом благородства и мужской силы. Его аристократичные черты лица и безупречная внешность притягивали к себе взгляды как магнит. В каждой роли Василия Ланового чувствовались внутренняя сила и неподвластное времени обаяние, и даже десятки лет спустя он оставался эталоном мужской красоты для миллионов.

Александр Абдулов — блондин с ангельским лицом и опасным обаянием

Александр Абдулов: блондин с ангельским лицом и опасной харизмой. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Высокий, стройный и невероятно харизматичный, Александр Абдулов был воплощением не просто романтического героя, но настоящего мачо. Его светлые волосы и голубые глаза создавали контраст с опасной энергетикой, которую он привносил в свои роли. Было в Абдулове что-то дикое и манящее, отчего женщины буквально сходили с ума, а его облик навсегда остался в сердцах поклонниц.

Андрей Миронов — лёгкий, как ветер, и обольстительный, как дьявол

Андрей Миронов: лёгкость и обольщение — секрет его успеха. Фото © ИТАР-ТАСС

Андрей Миронов был воплощением лёгкости и непринуждённого обаяния. Его гибкая фигура, выразительные черты лица и весёлая улыбка делали актёра олицетворением флирта и игривости. Даже в самых серьёзных ролях Миронов излучал лёгкость, которая очаровывала всех вокруг. Женщины влюблялись в его обаятельную улыбку и умение всегда оставаться на высоте, будь то на сцене или в жизни.

Олег Стриженов — утончённый красавец с холодным аристократизмом

Олег Стриженов: холодный аристократизм, покоривший женские сердца. Фото © ТАСС / Евгений Кассин

Олег Стриженов был воплощением элегантности и аристократического обаяния, сочетавшегося с холодной, почти мистической отстранённостью. Его классическая внешность — высокий лоб, выразительные глаза и изящные черты лица — делала мужчину похожим на героев романов. Стриженов был тем, в чьём облике сочетались утончённость и сила, что приводило женщин в восторг. В образах Олега было нечто таинственное, как будто за каждым взглядом скрывалась глубокая тайна, и это заставляло зрительниц мечтать о нём, восхищаясь его благородной красотой.