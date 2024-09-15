Верховный суд рассмотрит жалобу Земфиры* по делу о включении в реестр иноагентов
Верховный суд зарегистрировал апелляцию певицы Земфиры* на вердикт нижестоящих судов, отклонивших требование отменить решение Минюста РФ о признании её иноагентом. Как сообщили ТАСС в суде, дата рассмотрения жалобы ещё не установлена.
Напомним, что 14 июня 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы, в котором она оспаривала включение её в список иноагентов.
Ранее суд взыскал с Земфиры* 200 тысяч рублей за долг по коммуналке. Певица продала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве на фоне требований отбирать недвижимость у иноагентов.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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