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15 сентября, 02:01

Верховный суд рассмотрит жалобу Земфиры* по делу о включении в реестр иноагентов

Верховный суд зарегистрировал апелляцию певицы Земфиры* на вердикт нижестоящих судов, отклонивших требование отменить решение Минюста РФ о признании её иноагентом. Как сообщили ТАСС в суде, дата рассмотрения жалобы ещё не установлена.

Напомним, что 14 июня 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы, в котором она оспаривала включение её в список иноагентов.

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Ранее суд взыскал с Земфиры* 200 тысяч рублей за долг по коммуналке. Певица продала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве на фоне требований отбирать недвижимость у иноагентов.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Артём Гапоненко
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