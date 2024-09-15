Верховный суд рассмотрит жалобу Земфиры* по делу о включении в реестр иноагентов

Верховный суд зарегистрировал апелляцию певицы Земфиры* на вердикт нижестоящих судов, отклонивших требование отменить решение Минюста РФ о признании её иноагентом. Как сообщили ТАСС в суде, дата рассмотрения жалобы ещё не установлена.