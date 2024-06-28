Земфиру* обязали выплатить 200-тысячный долг за коммуналку
Земфира Рамазанова*. Обложка © VK / Земфира*
Московский суд взыскал с певицы Земфиры* (настоящее имя — Земфира Рамазанова*) 200 тысяч рублей за долг по коммуналке. Как выяснил SHOT, рок-исполнительница не платила за ЖКУ в нежилом помещении на Магистральной улице площадью 134 квадрата, которое планировалось использовать под сдачу в аренду.
Ранее Life.ru сообщал, что Земфира* продала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве на фоне требований отбирать недвижимость у иноагентов, которые критикуют Россию. Исполнительница переписала свою знаменитую двушку в 85 квадратов напротив парка Горького, рыночная цена которой примерно 60 миллионов рублей, на Ренату Литвинову.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.