Земфиру* обязали выплатить 200-тысячный долг за коммуналку

Московский суд взыскал с певицы Земфиры* (настоящее имя — Земфира Рамазанова*) 200 тысяч рублей за долг по коммуналке. Как выяснил SHOT, рок-исполнительница не платила за ЖКУ в нежилом помещении на Магистральной улице площадью 134 квадрата, которое планировалось использовать под сдачу в аренду.