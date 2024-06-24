СМИ повелись на утку о возвращении Земфиры* в Москву для лечения зубов

Некоторые СМИ повелись на информацию о том, что певица-иноагент Земфира* вернулась в Москву для того, чтобы вылечить зубы. Фотография с вероятным визитом артистки оказалась фейком, сообщает портал "Страсти".

Певица Земфира*, которая садится в машину. Фото © Telegram / Империя очень зла

Ранее телеграм-канал "Империя очень зла" опубликовал фотографию артистки, которая якобы была замечена около стоматологического центра на Старопосадском. Её авторы утверждали, что Земфира* обратилась к своему стоматологу, к которому раньше всегда ходила на приём. В администрации поликлиники якобы заявили, что не могут разглашать подробности лечения своих пациентов. Однако посетители клиники якобы видели певицу в очереди к врачу, гласил пост.

Вся информация оказалась фейком. А фотография, которую сначала представляли как "снимок, сделанный очевидцами в центре столицы", была сделана в 2018 году. Тогда Земфиру* запечатлел корреспондент "Экспресс-газеты" рядом с её подъездом.

А ранее Life.ru рассказывал, что Земфира* уже давно пытается добиться от суда исключения своей фамилии из реестра иностранных агентов. Её нахождение там блокирует миллионы, которые могла бы получать популярная певица. Артистка попала в список иноагентов после неоднократных выступлений в поддержку Украины. Летом 2023 года она попробовала обжаловать решение суда, однако её попытка оказалась безуспешной.