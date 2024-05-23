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23 мая, 13:07

Теряющая миллионы Земфира* снова не смогла выбраться из списка иноагентов

Певица Земфира* вновь не смогла добиться исключения из реестра иноагентов

Певица Земфира*. Фото © Telegram / Земфира

Певица Земфира*. Фото © Telegram / Земфира

Известная российская певица Земфира (Рамазанова)*, которую признали иностранным агентом, не смогла убедить Второй кассационный суд общей юрисдикции исключить её из реестра. О решении по иску исполнительницы сообщили в пресс-службе инстанции.

"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", — заявили в суде.

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Земфира* давно пытается добиться от суда исключения своей фамилии из реестра иностранных агентов. Её нахождение там блокирует миллионы, которые могла бы получать популярная певица. Певица была включена в список иноагентов после неоднократных выступлений в поддержку Украины. Летом 2023 года она попробовала обжаловать решение суда, однако её попытка оказалась безуспешной.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Владимир Озеров
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