Теряющая миллионы Земфира* снова не смогла выбраться из списка иноагентов
Певица Земфира* вновь не смогла добиться исключения из реестра иноагентов
Певица Земфира*. Фото © Telegram / Земфира
Известная российская певица Земфира (Рамазанова)*, которую признали иностранным агентом, не смогла убедить Второй кассационный суд общей юрисдикции исключить её из реестра. О решении по иску исполнительницы сообщили в пресс-службе инстанции.
"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", — заявили в суде.
Земфира* давно пытается добиться от суда исключения своей фамилии из реестра иностранных агентов. Её нахождение там блокирует миллионы, которые могла бы получать популярная певица. Певица была включена в список иноагентов после неоднократных выступлений в поддержку Украины. Летом 2023 года она попробовала обжаловать решение суда, однако её попытка оказалась безуспешной.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.