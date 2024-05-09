МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron*

МВД России объявило в розыск рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron*. По данным базы ведомства, исполнитель разыскивается по уголовной статье.

"Мирон Янович Фёдоров*, дата рождения: 31 января 1985, разыскивается по статье УК", — сказано в карточке на сайте МВД.

Как уточняет ТАСС, против Oxxxymiron* возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах").