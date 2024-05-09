МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron*
Мирон Фёдоров*. Обложка © Telegram / Oxxxymiron*
МВД России объявило в розыск рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron*. По данным базы ведомства, исполнитель разыскивается по уголовной статье.
"Мирон Янович Фёдоров*, дата рождения: 31 января 1985, разыскивается по статье УК", — сказано в карточке на сайте МВД.
Как уточняет ТАСС, против Oxxxymiron* возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах").
Напомним, музыкант уехал из России после начала спецоперации (СВО) на Украине. Весной 2022 года Oxxxymiron* провёл серию антивоенных концертов, также он регулярно выступал против действий российских военных, за что Минюст признал его иноагентом. В июне 2023 года суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск городской прокуратуры о признании трека артиста "Ойда" запрещённым к распространению. До этого за исполнение этой песни, в которой усмотрели призывы к сепаратизму, суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей. Также летом 2023 года петербургский суд назначил рэперу штраф в размере 40 тысяч рублей за пост в соцсетях без пометки о его статусе иноагента.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.