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9 мая, 11:25

МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron*

Мирон Фёдоров*. Обложка © Telegram / Oxxxymiron*

Мирон Фёдоров*. Обложка © Telegram / Oxxxymiron*

МВД России объявило в розыск рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron*. По данным базы ведомства, исполнитель разыскивается по уголовной статье.

"Мирон Янович Фёдоров*, дата рождения: 31 января 1985, разыскивается по статье УК", — сказано в карточке на сайте МВД.

Как уточняет ТАСС, против Oxxxymiron* возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах").

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Напомним, музыкант уехал из России после начала спецоперации (СВО) на Украине. Весной 2022 года Oxxxymiron* провёл серию антивоенных концертов, также он регулярно выступал против действий российских военных, за что Минюст признал его иноагентом. В июне 2023 года суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск городской прокуратуры о признании трека артиста "Ойда" запрещённым к распространению. До этого за исполнение этой песни, в которой усмотрели призывы к сепаратизму, суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей. Также летом 2023 года петербургский суд назначил рэперу штраф в размере 40 тысяч рублей за пост в соцсетях без пометки о его статусе иноагента.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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