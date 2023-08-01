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1 августа, 09:53

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* из-за отсутствия маркировки иноагента

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности рэпера Oxxxymiron* (Мирон Фёдоров). Он обвиняется в нарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что музыкант в конце прошлого года сделал в соцсети "ВКонтакте" пост, по какой-то причине не указав в нём, что является иноагентом, чем нарушил действующее законодательство. За это суд избрал в качестве наказания штраф в 40 000 рублей.

В России запретили одну из песен рэпера Oxxxymiron

В России запретили одну из песен рэпера Oxxxymiron

В январе этого года исполнитель уже получал штраф за своё творчество. Тогда Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 70 000 рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России в треке "Ойда".

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Юрий Лысенко
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