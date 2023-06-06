В России запретили одну из песен рэпера Oxxxymiron

В Санкт-Петербурге суд запретил к распространению в России песню рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров)* под названием "Ойда". Об этом сообщила сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Там уточнили, что исковое заявление прокуратуры рассматривалось Октябрьским районным судом Петербурга. Надзорное ведомство просило признать эту песню "информацией, распространение которой в РФ запрещено". Из заключения эксперта следовало, что в произведении выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России.

"Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещённым к распространению на территории РФ вышеуказанное музыкальное произведение, размещённое по конкретно указанным ссылкам", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что ранее рэпера уличили в экстремизме из-за клипа на его трек "Ойда". Обращение в СК РФ с жалобой появилось спустя несколько часов после публикации видео. Также Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек Oxxxymiron* "Последний звонок".