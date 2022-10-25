Суд признал экстремистским трек рэпера Oxxxymiron "Последний звонок"
Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron)* "Последний звонок". Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в тексте есть "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". Официального ролика на выпущенную в 2009 году песню рэпера нет, но есть любительский клип, который представляет собой нарезку кадров из эстонского фильма "Класс" о двух подростках-изгоях. В видео от первого лица пересказана история ученика 11-го класса, который приходит с оружием на выпускной и расстреливает одноклассников.
Ранее рэпера уличили в экстремизме из-за клипа на его трек "Ойда". Обращение в СК РФ с жалобой появилось спустя несколько часов после публикации видео.
ТАСС / Pavel Golovkin