НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 октября, 13:41

Суд признал экстремистским трек рэпера Oxxxymiron "Последний звонок"

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron)* "Последний звонок". Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в тексте есть "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". Официального ролика на выпущенную в 2009 году песню рэпера нет, но есть любительский клип, который представляет собой нарезку кадров из эстонского фильма "Класс" о двух подростках-изгоях. В видео от первого лица пересказана история ученика 11-го класса, который приходит с оружием на выпускной и расстреливает одноклассников.

Промоутеры начали запрещать артистам говорить о политике и демонстрировать символы Украины

Промоутеры начали запрещать артистам говорить о политике и демонстрировать символы Украины

Ранее рэпера уличили в экстремизме из-за клипа на его трек "Ойда". Обращение в СК РФ с жалобой появилось спустя несколько часов после публикации видео.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.


Обложка ©

ТАСС / Pavel Golovkin

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров