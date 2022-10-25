На Украине завели уголовное дело против главы Минтранса РФ Савельева

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении главы Минтранса РФ Виталия Савельева, который подозревается в подготовке и участии в спецоперации. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Незалежной в официальном телеграм-канале.

По версии Генпрокуратуры, глава российского ведомства способствовал перемещению личного состава ВС РФ, вооружения и военной техники при проведении СВО, в том числе и через территорию Крыма. В итоге дела возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса Украины: подготовка к ведению войны и незаконная переправка через границу.