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25 октября, 13:30

На Украине завели уголовное дело против главы Минтранса РФ Савельева

<p>Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении главы Минтранса РФ Виталия Савельева, который подозревается в подготовке и участии в спецоперации. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Незалежной в официальном телеграм-канале.

По версии Генпрокуратуры, глава российского ведомства способствовал перемещению личного состава ВС РФ, вооружения и военной техники при проведении СВО, в том числе и через территорию Крыма. В итоге дела возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса Украины: подготовка к ведению войны и незаконная переправка через границу.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за госизмены.

Артур Белкин

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