Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 16:30

На Украине завели уголовное дело против главы Минтранса РФ Савельева

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении главы Минтранса РФ Виталия Савельева, который подозревается в подготовке и участии в спецоперации. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Незалежной в официальном телеграм-канале.

По версии Генпрокуратуры, глава российского ведомства способствовал перемещению личного состава ВС РФ, вооружения и военной техники при проведении СВО, в том числе и через территорию Крыма. В итоге дела возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса Украины: подготовка к ведению войны и незаконная переправка через границу.

На Украине обвинили в госизмене двух экс-депутатов Рады и главу МИД ДНР
На Украине обвинили в госизмене двух экс-депутатов Рады и главу МИД ДНР

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за госизмены.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Савельев
  • Минтранс РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar