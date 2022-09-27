Рогов призвал завести на Зеленского дело о госизмене
Зеленского в Запорожской области обвинили в госизмене и предательстве интересов Украины
В отношении президента Украины Владимира Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело о госизмене. Как заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, украинский лидер предал государственные интересы своей страны.
"Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Как полагает Рогов, Зеленский является, по сути, иностранным шпионом.
Ранее подписчики Politico раскритиковали Зеленского за его слова о российском коллеге Владимире Путине. Украинский лидер заявил, что в Европе не будет стабильности, пока у власти в России находится Путин. На это юзеры ответили, что главная причина конфликта на Украине — сам Зеленский.
ТАСС / Zuma