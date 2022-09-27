Путин дал российское гражданство французскому актёру Оливье Сиу

Французский актёр и сценарист Оливье Сиу, который снимался в российском кино, получил гражданство России. Это следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина.

"Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции", — указано в списке принятых в гражданство РФ.