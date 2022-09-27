Путин дал российское гражданство французскому актёру Оливье Сиу
Французский актёр и сценарист Оливье Сиу, который снимался в российском кино, получил гражданство России. Это следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина.
"Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции", — указано в списке принятых в гражданство РФ.
Сиу снимался в шоу "Форт Боярд", в комедии "Кухня в Париже", а также в сериалах "Троцкий", "Союз спасения. Время гнева".
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин предоставил гражданство России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. 26 сентября на официальном портале правовой информации опубликован соответствующий указ.
ТАСС / Валерий Шарифулин