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26 сентября, 22:03

Путин дал российское гражданство французскому актёру Оливье Сиу

Французский актёр и сценарист Оливье Сиу, который снимался в российском кино, получил гражданство России. Это следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина.

"Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции", — указано в списке принятых в гражданство РФ.

Путин дал гражданство РФ финалистам трека "Международный" конкурса "Лидеры России"

Путин дал гражданство РФ финалистам трека "Международный" конкурса "Лидеры России"

Сиу снимался в шоу "Форт Боярд", в комедии "Кухня в Париже", а также в сериалах "Троцкий", "Союз спасения. Время гнева".

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин предоставил гражданство России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. 26 сентября на официальном портале правовой информации опубликован соответствующий указ.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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