Путин дал гражданство РФ финалистам трека "Международный" конкурса "Лидеры России"

" Большая благодарность нашему президенту за такое нужное и своевременное решение, ведь для наших конкурсантов это возможность принести пользу России, применить здесь свою экспертизу, сделать свой вклад в развитие страны. 21 участник конкурса первыми принесут присягу гражданина России и оформят российский паспорт. Многие из них уже работают в России, некоторые реализуют здесь свои социальные, благотворительные проекты и образовательные инициативы. Желаю нашим выпускникам, которые совсем скоро официально станут россиянами, больших успехов ", — сказал Комиссаров.

Трек "Международный" запустили впервые в четвёртом сезоне конкурса "Лидеры России" для привлечения высококвалифицированных специалистов со всего мира и поддержки русскоязычного населения, проживающего за границей. Тогда заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 70 иностранцев, прошедших в финал конкурса управленцев "Лидеры России", смогут получить гражданство РФ. Всего на участие в треке было подано более 10 тысяч заявок из 150 стран мира. Участники, прошедшие заочные оценочные испытания, в марте 2022 года приняли участие в финале трека в Москве. По решению Наблюдательного совета трека все участники очного финала получили сертификаты на право обращения с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в особом порядке. Кроме того, 7 победителей трека вышли в суперфинал конкурса "Лидеры России" и получили образовательный грант в размере 1 млн рублей.