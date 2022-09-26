Улицу на западе Москвы назвали именем Жириновского

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении одной из улиц на западе столицы имени Владимира Жириновского. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.