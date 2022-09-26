Улицу на западе Москвы назвали именем Жириновского
Владимир Жириновский. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении одной из улиц на западе столицы имени Владимира Жириновского. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.
"Улица Жириновского (такое её официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль "Долины реки Сетунь" в районе Очаково-Матвеевское", — написал политик и добавил, что партия благодарит правительство Москвы за увековечивание памяти об основателе ЛДПР.
Как рассказывал Лайф, о том, что Владимир Вольфович скончался, стало известно 6 апреля. 8 апреля Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.