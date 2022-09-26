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26 сентября, 17:54

Улицу на западе Москвы назвали именем Жириновского

<p>Владимир Жириновский. Фото © <a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</a></p>

Владимир Жириновский. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении одной из улиц на западе столицы имени Владимира Жириновского. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

"Улица Жириновского (такое её официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское", — написал политик и добавил, что партия благодарит правительство Москвы за увековечивание памяти об основателе ЛДПР.

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Как рассказывал Лайф, о том, что Владимир Вольфович скончался, стало известно 6 апреля. 8 апреля Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.

Матвей Шандрыголов

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