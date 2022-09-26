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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 20:54
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Улицу на западе Москвы назвали именем Жириновского

Владимир Жириновский. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Владимир Жириновский. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении одной из улиц на западе столицы имени Владимира Жириновского. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

"Улица Жириновского (такое её официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль "Долины реки Сетунь" в районе Очаково-Матвеевское", — написал политик и добавил, что партия благодарит правительство Москвы за увековечивание памяти об основателе ЛДПР.

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Как рассказывал Лайф, о том, что Владимир Вольфович скончался, стало известно 6 апреля. 8 апреля Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.

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Матвей Шандрыголов
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