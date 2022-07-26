Ошибочно сообщившего о смерти Жириновского сенатора не делегируют в Совфед

Члена Совета Федерации Александра Пронюшкина, который в марте этого года ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, когда тот ещё был жив, не делегируют в верхнюю палату парламента после выборов губернатора Владимирской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в Совфеде.