Ошибочно сообщившего о смерти Жириновского сенатора не делегируют в Совфед
РИА "Новости": Пронюшкина не делегируют в Совет Федерации
Сенатор Александр Пронюшкин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Члена Совета Федерации Александра Пронюшкина, который в марте этого года ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, когда тот ещё был жив, не делегируют в верхнюю палату парламента после выборов губернатора Владимирской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в Совфеде.
"Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора области Александром Авдеевым", — приводит агентство слова собеседника.
Владимирскую область Пронюшкин представлял в Совете Федерации с осени 2018 года. В марте он разместил в своём Telegram-канале ошибочный пост о смерти Владимира Жириновского. Затем удалил сообщение и объяснил его появление случайностью, ошибкой при пересылке. ЛДПР тогда инициировала внутреннее расследование.
Как рассказывал Лайф, о том, что Владимир Вольфович скончался, стало известно 6 апреля. 8 апреля Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.