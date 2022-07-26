Посольство России уличило Госдеп США в "воспалённом воображении"

Утверждения Государственного департамента США о том, что Россия якобы находится в международной изоляции, — это проявление "воспалённого воображения". Так в Посольстве РФ в США отреагировали на соответствующие высказывания представителя Госдепа Неда Прайса.

"Попытки представить нашу страну изолированной вызваны "воспалённым воображением" американских деятелей, которые всё больше утрачивают связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ", — говорится в комментарии посольства в его Telegram-канале.

Там добавили, что "огульные заявления" Госдепа не выдерживают критики. Власти России активно вовлечены в международные дела, и доказательство тому — насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он уже посетил Египет и Республику Конго, встретился с генеральным секретарём Лиги арабских государств и постоянными представителями стран – членов организации.