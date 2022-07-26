Посольство России уличило Госдеп США в "воспалённом воображении"
Посольство объяснило "воспалённым воображением" заявления США об "изоляции" Москвы
Утверждения Государственного департамента США о том, что Россия якобы находится в международной изоляции, — это проявление "воспалённого воображения". Так в Посольстве РФ в США отреагировали на соответствующие высказывания представителя Госдепа Неда Прайса.
"Попытки представить нашу страну изолированной вызваны "воспалённым воображением" американских деятелей, которые всё больше утрачивают связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ", — говорится в комментарии посольства в его Telegram-канале.
Там добавили, что "огульные заявления" Госдепа не выдерживают критики. Власти России активно вовлечены в международные дела, и доказательство тому — насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он уже посетил Египет и Республику Конго, встретился с генеральным секретарём Лиги арабских государств и постоянными представителями стран – членов организации.
Как сообщал Лайф, официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс назвал Россию изгоем. Он заявил, что якобы очевидно, что Лавров ищет "возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией".
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв