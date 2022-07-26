DPA: Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа на 15%
Представителям стран Евросоюза удалось договориться и согласовать чрезвычайный план по сокращению потребления природного газа на 15%. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным агентства, утверждён план экономии будет сегодня же, на специальной встрече министров энергетики стран – членов ЕС в Брюсселе. Дипломаты подтвердили DPA, что достигнута договорённость снизить потребление газа на 15%, как и предлагала Еврокомиссия. Предполагается, что эта мера будет действовать с 1 августа этого года по 31 марта следующего, то есть с начала подготовки к зимнему сезону до его окончания.
Ранее Лайф сообщал, что 20 июля Еврокомиссия предложила странам – членам союза добровольно сократить потребление природного газа на 15%, чтобы избежать возможного дефицита топлива. Почти сразу стало известно, что некоторые страны Евросоюза пожелали выйти из планов Брюсселя по снижению спроса на природный газ.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ