DPA: Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа на 15%

По данным агентства, утверждён план экономии будет сегодня же, на специальной встрече министров энергетики стран – членов ЕС в Брюсселе. Дипломаты подтвердили DPA, что достигнута договорённость снизить потребление газа на 15%, как и предлагала Еврокомиссия. Предполагается, что эта мера будет действовать с 1 августа этого года по 31 марта следующего, то есть с начала подготовки к зимнему сезону до его окончания.