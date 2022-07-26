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25 июля, 23:31

Первые трещины: В ЕС увидели риск раскола из-за газового кризиса

El País: Энергетический кризис ЕС грозит расколом внутри блока

Европа может столкнуться с серьёзным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. В частности, речь идёт о сокращении потребления газа. Об этом пишет испанское издание El País.

В Брюсселе опасаются, что "исключительные" меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. При этом "первые трещины" уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризиса. "Европейский союз содрогается", отмечает газета.

Предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже стало причиной глубоких разногласий между 27 государствами-членами. Однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между "севером" и "югом" очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики, пишет издание.

За последнее десятилетие ЕС уже в третий раз сталкивается с экзистенциальным кризисом. Он вновь станет испытанием сплочённости партнёров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое создавалось долгие годы, говорится в публикации.

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Ранее Лайф сообщал, что 20 июля Еврокомиссия предложила странам – членам союза добровольно сократить потребление природного газа на 15%, чтобы избежать возможного дефицита топлива. Почти сразу стало известно, что страны Евросоюза пожелали выйти из планов Брюсселя по снижению спроса на природный газ.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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