За новую конституцию Туниса проголосовали почти единогласно

За новую конституцию Туниса проголосовало 92,3% участников республиканского референдума. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, которые приводит радио Mosaique FM. Референдум по проекту новой конституции состоялся 25 июля.

Такие цифры в эфире озвучил генеральный директор тунисского центра изучения общественного мнения Sigma Conseil Хасан аз-Заркони. Он уточнил, что явка составила 25%. Чуть больший показатель приводит Высшая независимая избирательная комиссия Туниса, по её данным в голосовании приняло участие 27,5% избирателей. Как ожидается, окончательные итоги обнародуют сегодня, 26 июля.

Новая конституция наделяет главу государства большими полномочиями. Он будет главнокомандующим вооружёнными силами, а также главой исполнительной власти. А ещё лидер страны сможет по своему усмотрению назначать и смещать главу правительства, будет располагать преимущественным правом законодательной инициативы.