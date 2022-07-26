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25 июля, 22:54

В Германии признали серьёзность проблемы с сокращением поставок газа

Вице-канцлер ФРГ Хабек признал серьёзность ситуации со снижением поставок газа

Ситуация с энергоснабжением в ФРГ становится "серьёзной", предупредил вице-канцлер страны, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он уточнил, что это происходит на фоне дальнейшего сокращения поставок газа из России.

"У нас серьёзная ситуация. Пора бы всем это понять", — заявил Хабек в эфире телеканала ARD.

По мнению Хабека, Германии необходимо снизить потребление газа и страна над этим работает. Он добавил, что меры будут выполняться последовательно.

Говоря о возможных сценариях на зиму, вице-канцлер отметил, что всё зависит от экономности самих немцев и только. Уточнил он и то, что промышленные масштабы потребления топлива сократят ещё до того, как частные домохозяйства или социально значимые объекты столкнутся с перебоями в газоснабжении. Однако это большой риск — могут оборваться производственные цепочки в Германии и Европе.

"Конечно, это большое беспокойство, которое я также разделяю, что такое может произойти. Важно всеми силами избежать этого. Поэтому потребление газа в Германии необходимо сократить на 15–20%", — заключил глава Минэкономики ФРГ.

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Как писал ранее Лайф, Associated Press со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет, что в Европе провалился проект по всеобщему снижению потребления газа. Евросоюзу не удалось прийти к компромиссу по этому вопросу.

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Wikipedia / Jürgen Matern

Арина Родионова

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