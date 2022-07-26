В Европе провалился проект по всеобщему снижению потребления газа
AP: Евросоюзу не удалось прийти к компромиссу по сокращению потребления газа
Посланники стран Европейского союза не смогли прийти к компромиссу по вопросу о сокращении потребления природного газа на 15%. Соответствующее предложение Еврокомиссии не было поддержано. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
Как отметил собеседник агентства, этот вопрос "по-прежнему в работе". По его словам, представители стран Евросоюза также обсуждали идею об ограничении полномочий Еврокомиссии на фоне её намерения потребовать сокращения потребления природного газа на 15% без согласия стран ЕС. Но и по этой теме дипломаты не пришли к единому мнению.
Как рассказывал Лайф, 20 июля агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить странам – членам союза добровольно сократить потребление природного газа на 15%, чтобы избежать возможного дефицита топлива. А затем сообщалось, что страны ЕС начали искать лазейки для выхода из плана такой экономии.
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