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25 июля, 20:59
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"Богиня": Поклонники 64-летней Шэрон Стоун восхитились её фотосессией топлес

Шэрон Стоун снялась в смелой фотосессии в 64 года

<p>Шэрон Стоун. Фото @sharonstone</p>

Шэрон Стоун. Фото @sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун разместила в социальных сетях пикантный кадр, на котором позирует топлес. На фото 64-летняя звезда "Основного инстинкта" прикрыла плечи полотенцем, откинула голову и смеётся.

"Благодарно несовершенная в идеальный день", написала Стоун в своём аккаунте в соцсети под фото.

Смелая фотосессия восхитила подписчиков актрисы. "Богиня", "Сразила наповал", "Ты всегда номер один", "Вот бы все мы научились жить с такой радостью и любовью к себе", отметили пользователи.

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