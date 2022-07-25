"Богиня": Поклонники 64-летней Шэрон Стоун восхитились её фотосессией топлес

Американская актриса Шэрон Стоун разместила в социальных сетях пикантный кадр, на котором позирует топлес. На фото 64-летняя звезда "Основного инстинкта" прикрыла плечи полотенцем, откинула голову и смеётся.

"Благодарно несовершенная в идеальный день", — написала Стоун в своём аккаунте в соцсети под фото.

Смелая фотосессия восхитила подписчиков актрисы. "Богиня", "Сразила наповал", "Ты всегда номер один", "Вот бы все мы научились жить с такой радостью и любовью к себе", отметили пользователи.