"Богиня": Поклонники 64-летней Шэрон Стоун восхитились её фотосессией топлес
Шэрон Стоун снялась в смелой фотосессии в 64 года
Шэрон Стоун. Фото @sharonstone
Американская актриса Шэрон Стоун разместила в социальных сетях пикантный кадр, на котором позирует топлес. На фото 64-летняя звезда "Основного инстинкта" прикрыла плечи полотенцем, откинула голову и смеётся.
"Благодарно несовершенная в идеальный день", — написала Стоун в своём аккаунте в соцсети под фото.
Смелая фотосессия восхитила подписчиков актрисы. "Богиня", "Сразила наповал", "Ты всегда номер один", "Вот бы все мы научились жить с такой радостью и любовью к себе", отметили пользователи.
Ранее Лайф публиковал фото звёзд с фильтрами в соцсетях и в реальной жизни. Среди них Ида Галич, Оксана Самойлова, Елена Перминова, Алла Пугачёва.