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25 июля, 20:24

Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину

Эрдоган назвал поведение западных политиков по отношению к Путину неподобающим

Западные политики по отношению к президенту РФ Владимиру Путину ведут себя неподобающе. Такое мнение высказал президент Турции Тайип Эрдоган.

"Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите", — сказал Эрдоган в интервью TRT.

Президент Турции добавил, что отношение к российскому лидеру не красит его западных коллег.

В Германии сочли совместное фото Эрдогана, Путина и Раиси вызовом для НАТО

В Германии сочли совместное фото Эрдогана, Путина и Раиси вызовом для НАТО

Как ранее писал Лайф, газета The New York Times сообщила, что действия Эрдогана в отношении России "сводят с ума" Байдена и НАТО. Связано это с политикой Анкары, которая зачастую расходится с повесткой западных стран.

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kremlin.ru

Арина Родионова

Комментарий

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петр чернушевич25 июля, 21:26

" прозрел"... но по Русски- " Доверяй ,но Проверяй"...

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