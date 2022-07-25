Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину
Эрдоган назвал поведение западных политиков по отношению к Путину неподобающим
Западные политики по отношению к президенту РФ Владимиру Путину ведут себя неподобающе. Такое мнение высказал президент Турции Тайип Эрдоган.
"Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите", — сказал Эрдоган в интервью TRT.
Президент Турции добавил, что отношение к российскому лидеру не красит его западных коллег.
Как ранее писал Лайф, газета The New York Times сообщила, что действия Эрдогана в отношении России "сводят с ума" Байдена и НАТО. Связано это с политикой Анкары, которая зачастую расходится с повесткой западных стран.