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25 июля, 20:08

Умер актёр из "Славных парней" Пол Сорвино

<p>Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Paul_Sorvino_Shankbone_2010_NYC.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David Shankbone</a></p>

Wikipedia / David Shankbone

Скончался американский актёр Пол Сорвино, исполнивший роль Поли Сисеро в фильме "Славные парни" (Goodfellas, 1990). О его смерти сообщила семья. Причина кончины 83-летнего артиста не уточняется, однако, по словам его агента, смерть была естественной.

"Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших актёров, когда-либо украшавших экран и сцену", — приводит Associated Press слова супруги.

Актёр сыграл разные роли в более чем ста фильмах и киноэпопеях. Наибольшую славу ему принесло участие в "Славных парнях" Мартина Скорсезе, сериалах "Закон и порядок" и "Детективное агентство "Лунный свет", фильмах "Ромео + Джульетта", "Никсон" и "Игрок".

Умер актёр и режиссёр Л.К. Джонс

Умер актёр и режиссёр Л.К. Джонс

Ранее Лайф рассказывал о смерти другого актёра — Тони Сирико, который известен по роли Поли Галтиери в "Клане Сопрано". Артиста не стало в возрасте 79 лет.

Арина Родионова

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