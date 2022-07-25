Умер актёр из "Славных парней" Пол Сорвино

Скончался американский актёр Пол Сорвино, исполнивший роль Поли Сисеро в фильме "Славные парни" (Goodfellas, 1990). О его смерти сообщила семья. Причина кончины 83-летнего артиста не уточняется, однако, по словам его агента, смерть была естественной.

"Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших актёров, когда-либо украшавших экран и сцену", — приводит Associated Press слова супруги.

Актёр сыграл разные роли в более чем ста фильмах и киноэпопеях. Наибольшую славу ему принесло участие в "Славных парнях" Мартина Скорсезе, сериалах "Закон и порядок" и "Детективное агентство "Лунный свет", фильмах "Ромео + Джульетта", "Никсон" и "Игрок".