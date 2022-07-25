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25 июля, 20:01

"Единая Россия" запустила проект "Zа самбо"

Политическая партия "Единая Россия" запустила проект под названием "Zа самбо". Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, а председателем общественного совета — секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Об этом сообщается на сайте партии.

"Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры", — пояснил Сергей Елисеев.

Он рассказал, что в планах — усовершенствовать законодательство в сфере спортивного досуга детей и подростков. Также в рамках проекта намерены организовать работу секций самбо в сельских территориях, оказывать содействие строительству и реконструкции залов самбо.

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Соглашение между "Единой Россией" и Всероссийской федерацией самбо было подписано в апреле. Партия поддерживает в 70 регионах проект "Самбо в школы".

Ранее Лайф рассказывал, что ЕР передала в правительство новый пакет мер поддержки граждан в условиях санкций. В частности, предложения касаются медицинской и сельскохозяйственной сфер, а также обеспечения продовольственной безопасности жителей страны, указали в пресс-службе партии.

Обложка ©

vk.com / sambo_federation

Андрей Григорьев

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