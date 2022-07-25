"Единая Россия" запустила проект "Zа самбо"

Политическая партия "Единая Россия" запустила проект под названием "Zа самбо". Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, а председателем общественного совета — секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Об этом сообщается на сайте партии.

"Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры", — пояснил Сергей Елисеев.

Он рассказал, что в планах — усовершенствовать законодательство в сфере спортивного досуга детей и подростков. Также в рамках проекта намерены организовать работу секций самбо в сельских территориях, оказывать содействие строительству и реконструкции залов самбо.

Соглашение между "Единой Россией" и Всероссийской федерацией самбо было подписано в апреле. Партия поддерживает в 70 регионах проект "Самбо в школы".