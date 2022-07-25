МИД России предостерёг Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС
Россия предостерегает киевский режим от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции, которые могут вызвать аварию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
"Предостерегаем режим В. Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины", — сказано в документе.
В МИД РФ призвали международное сообщество к бдительности в этом вопросе и осуждению действий властей Украины.
Ранее Лайф писал, что Россия призвала Организацию Объединённых Наций (ООН) повлиять на Киев, чтобы не допустить провокаций на радиационно опасных объектах Украины. С таким же требованием наша страна обратилась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).
VK / МИД России