МИД России предостерёг Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Россия предостерегает киевский режим от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции, которые могут вызвать аварию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

"Предостерегаем режим В. Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины", — сказано в документе.

В МИД РФ призвали международное сообщество к бдительности в этом вопросе и осуждению действий властей Украины.