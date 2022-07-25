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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 19:10

МИД России предостерёг Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Россия предостерегает киевский режим от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции, которые могут вызвать аварию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

"Предостерегаем режим В. Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины", — сказано в документе.

В МИД РФ призвали международное сообщество к бдительности в этом вопросе и осуждению действий властей Украины.

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Ранее Лайф писал, что Россия призвала Организацию Объединённых Наций (ООН) повлиять на Киев, чтобы не допустить провокаций на радиационно опасных объектах Украины. С таким же требованием наша страна обратилась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

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VK / МИД России

Никита Осипов
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