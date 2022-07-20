Россия призвала МАГАТЭ не допускать на Украине провокаций на АЭС
Россия призвала Организацию Объединённых Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) повлиять на Киев, чтобы не допустить провокаций на радиационно опасных объектах Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"В очередной раз призываем Организацию Объединённых Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что удары дронов-камиказде ВСУ не повредили реакторную часть Запорожской АЭС. Как сообщил член администрации региона Владимир Рогов, радиационный фон там в норме.
Telegram-канал телеканала "Звезда"