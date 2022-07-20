В США заявили, что обучили применению РСЗО HIMARS около 200 военнослужащих Украины

Соединённые Штаты Америки обучили применению реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS около 200 военнослужащих Украины. Об этом в ходе брифинга заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Мы обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка ещё большего количества продолжается", — сказал он.