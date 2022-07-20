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Опубликовано 20 июля 2022, 18:31

В США заявили, что обучили применению РСЗО HIMARS около 200 военнослужащих Украины

Соединённые Штаты Америки обучили применению реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS около 200 военнослужащих Украины. Об этом в ходе брифинга заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Мы обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка ещё большего количества продолжается", — сказал он.

Спецслужбы США продолжают помогать украинским войскам в Киеве
Спецслужбы США продолжают помогать украинским войскам в Киеве

Ранее Лайф писал, что глава Генштаба США Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS. В общей сложности на Украину планируется отправить более 20 аналогичных установок.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Никита Осипов
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