Глава Генштаба США Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS
США передали Украине 12 реактивных систем залпового огня HIMARS из более чем 20 аналогичных комплексов. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников американских штабов Марк Милли по итогам четвёртой встречи стран, оказывающих военное содействие Киеву.
"На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более чем 20, которые обещаны Соединёнными Штатами и нашими союзниками", — сказал он.
Мили добавил, что Америка уже обучила 200 украинцев использованию HIMARS и продолжает делать это. По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, который участвовал в пресс-конференции совместно с Милли, данные установки отправляются на Украину с управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 километров.
Лайф напоминает, что власти Соединённых Штатов Америки планируют на этой неделе объявить о передаче Украине ещё четырёх комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Они будут включены в новый пакет военной помощи Незалежной.
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