Глава Пентагона заявил о решающем этапе боевых действий на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине находится на решающей стадии. Поэтому он заявил о неотложности поддержки Киева.

"Речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной", — отметил глава военного ведомства США.

Остин добавил, что Запад продолжит находить способы, чтобы долгосрочно обеспечивать Киев технологиями, боеприпасами и огневой мощью.