Глава Пентагона заявил о решающем этапе боевых действий на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине находится на решающей стадии. Поэтому он заявил о неотложности поддержки Киева.
"Речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной", — отметил глава военного ведомства США.
Остин добавил, что Запад продолжит находить способы, чтобы долгосрочно обеспечивать Киев технологиями, боеприпасами и огневой мощью.
При этом ранее американские СМИ сообщали, что сотрудники Белого дома сомневаются в способности Киева вернуть территории, которые перешли под контроль ВС России в ходе спецоперации. Советники президента США Джо Байдена обсуждают, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки ради скорейшего завершения конфликта.
Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images