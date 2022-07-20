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Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 15:01
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Глава Пентагона заявил о решающем этапе боевых действий на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине находится на решающей стадии. Поэтому он заявил о неотложности поддержки Киева.

"Речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной", — отметил глава военного ведомства США.

Остин добавил, что Запад продолжит находить способы, чтобы долгосрочно обеспечивать Киев технологиями, боеприпасами и огневой мощью.

Где реально может закончиться операция России на Украине
Где реально может закончиться операция России на Украине

При этом ранее американские СМИ сообщали, что сотрудники Белого дома сомневаются в способности Киева вернуть территории, которые перешли под контроль ВС России в ходе спецоперации. Советники президента США Джо Байдена обсуждают, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки ради скорейшего завершения конфликта.

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Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Александра Вишнякова
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