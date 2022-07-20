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Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 14:49

Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу посёлка Александровка в ДНР

Последствия обстрела ВСУ школы в посёлке Александровка. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Последствия обстрела ВСУ школы в посёлке Александровка. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Украинские военные обстреляли МБОУ "Александровская школа Марьинского района" в Донецкой Народной Республике. Фото последствий удара в телеграм-канале опубликовал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

После прямого попадания снаряда в здание были повреждены несущая стена и перекрытие между этажами. Кроме того, пострадало помещение поселковой администрации, где выбило окна.

  • Последствия обстрела ВСУ школы в посёлке Александровка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия обстрела ВСУ школы в посёлке Александровка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • Последствия обстрела ВСУ школы в посёлке Александровка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия обстрела ВСУ школы в посёлке Александровка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Последствия обстрела ВСУ школы в посёлке Александровка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

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Как уточнили в штабе территориальной обороны республики, в результате обстрела Александровки погибли два мирных жителя.

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Григорий Воронцов
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