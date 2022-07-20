Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу посёлка Александровка в ДНР

Украинские военные обстреляли МБОУ "Александровская школа Марьинского района" в Донецкой Народной Республике. Фото последствий удара в телеграм-канале опубликовал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

После прямого попадания снаряда в здание были повреждены несущая стена и перекрытие между этажами. Кроме того, пострадало помещение поселковой администрации, где выбило окна.





Как уточнили в штабе территориальной обороны республики, в результате обстрела Александровки погибли два мирных жителя.