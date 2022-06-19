Где реально может закончиться операция России на Украине Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил перелом, а силы ДНР получили военное преимущество. Достигнутый успех почти наверняка будут развивать. 125239 125239 Обложка © Shutterstock

Карта боевых действий на Украине – 2022

16 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в самое ближайшее время будут приняты меры, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс. Отвечая на вопрос о судьбе Одессы, он добавил, что в ходе спецоперации на Украине нужно освободить все русские города. Комментируя наступление на Харьков, Пушилин добавил, что "в полном освобождении Харьковской области есть стратегическая целесообразность". Однако Харьков может стать не единственным городом, который Российская армия будет освобождать в ближайшем будущем.

Карта боевых действий на Украине 2022 Смотреть

Значительная часть активности ВС РФ и союзных войск сейчас сосредоточена в Донбассе. Выход на административные границы ДНР и ЛНР, а также зачистка "огненной линии" — Авдеевка, Дружковка, Краматорск и Славянск — считается приоритетной задачей. Как только она будет выполнена, единственным районом сосредоточения ВСУ в Донбассе станет "западный фронт" — линия вдоль населённых пунктов Курахово, Барвенково и Доброполье. Последний город особенно важен для ВС РФ: именно оттуда 19-я бригада ВСУ стреляла по Краматорску ракетой 9М79 комплекса "Точка" и уничтожение этого соединения позволит обезопасить Донецк и все близлежащие города.

Потери Украины в 2022 году — мобилизация и пропасть в Донбассе

С 24 февраля Украина прожила все стадии принятия неизбежного. От бравурных "сейчас соберёмся и дадим отпор" до "потери составляют до батальона в день" прошло не более трёх месяцев. Сейчас на Украине идёт мобилизация резервистов второй и третьей очереди. Это не кадровые военные, а простые люди либо с опытом службы в армии, либо служившие ещё в Вооружённых силах СССР. Обе категории имеют довольно слабое представление о современных войнах, но другого пути у ВСУ и Украины нет в принципе.

Учения гражданского населения. Фото © ТАСС / AP Photo / Felipe Dana

Значительная часть группировки Украины в Донбассе, численность которой оценивалась перед 24 февраля в 50–60 тысяч человек, ликвидирована Российской армией и силами ДНР и ЛНР. От исходного количества всех сил ВСУ в Донбассе, в которые входили три группы оперативного командования — "Север", "Юг" и "Восток", — осталось не более четверти. Общие потери ВСУ в Донбассе могут составлять более 100 тысяч человек. Основную часть этих потерь ВСУ понесли в Херсонской области, Мариуполе, а также на Харьковском направлении. Отвечая на вопрос о больших потерях Украины в боевых действиях, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер отметил, что Российская армия стреляет по противнику с безопасной дистанции, не давая ВСУ "высунуть головы".

Операция "Буря в пустыне" — большая американская победа. Я был там, я думал, что мы хорошо справились с этим. За всю операцию мы выпустили 60 тысяч артиллерийских снарядов. За всю "Бурю в пустыне"! Русские выпускают по ВСУ по 50 тысяч снарядов в день! Пусть до вас дойдёт это Скотт Риттер Бывший инспектор ООН по вооружению

При этом Российская армия не останавливает ракетные удары ни на минуту: склады с ракетным и артиллерийским вооружением, техника, казармы, места сбора наёмников и много другое уничтожается методично и с высокой точностью. Моментального эффекта такие мероприятия оказывать и не должны. Выжигание стратегических резервов противника направлено на истощение его ресурсов, чтобы врагу нечем было стрелять. При этом все войсковые резервы, направленные в Донбасс, растворились, как в пропасти: самоходная и буксируемая артиллерия уничтожается практически в первый день боевого развёртывания на фронте.

Наступление России на Украину

После того как Донбасс будет освобождён, встанет вопрос, куда продвигаться дальше. Потенциальных направлений три. По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, после разгрома главной ударной силы ВСУ в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации двинутся на запад Украины.

Наступление будет вестись по двум направлениям — Харьков и Одесса с выходом на Приднестровье. Всё будет зависеть от текущих задач, но по поводу того, куда будет наступать Российская армия, всё предельно ясно Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Стратегических целей у Российской армии на этом направлении может быть две. Первая — Южно-Украинская АЭС, контроль над которой пока сохраняет Украина. Одесса важна со стратегической точки зрения, поскольку этот приморский город — последний крупный порт нынешней Украины на берегу Чёрного моря, а рядом находится военно-морская база Очаков, на которой к боевым действиям в Донбассе готовились иностранные наёмники. С этого же направления ВСУ пытались совершать вылазки на остров Змеиный. Уничтожение находящейся там группировки позволит полностью лишить Украину Военно-морских сил и, как следствие, ликвидирует угрозу безопасности военным кораблям и гражданским судам в Чёрном море.

Численность группировки ВСУ на южном направлении не раскрывается официально, однако речь, по мнению бывшего аналитика британской компании DefAnalysis Майкла Четски, может идти о боевой группе примерно в 40 тысяч человек.

На юге Украины сосредоточены все основные силы, успевшие удрать из Донбасса. Часть ушла из Мариуполя, другая часть из Херсона. Среди них 57-я отдельная мотопехотная бригада, 40-я отдельная артиллерийская бригада. Но это не полноценные формирования, а остатки украинской армии, которым дали пополнение из резервистов, говорить об их эффективности нельзя, у них большие потери Майкл Четски Военный аналитик

Военная астрология — когда закончится операция на Украине

Точно определить срок проведения военной операции пока нельзя, однако уже звучат осторожные оценки, связанные с завершением боевых действий до конца года. В этот срок, по всей вероятности, будет вписан и окончательный разгром группировки ВСУ на восточном направлении. После того как будет сломлено сопротивление украинских частей в Донбассе, последним форпостом Украины на этой стороне Днепра будут Павлоград и Днепропетровск. В этих двух городах могут "сойтись все звёзды" Российской армии и союзных сил.

Фото © ТАСС / Александр Река

При этом штурм укреплённого района могут провести сразу с нескольких направлений: с юга — из района Запорожья, с востока — из района Донецка, Луганска и Краматорска, с севера — как огибая Харьков и блокируя его, так и с охватом города. Препятствий на пути к завершению операции нет: боеприпасов к артиллерии и крылатых ракет достаточно, а противник на протяжении последних двух месяцев вынужден бросать на ликвидацию прорывов не самые подготовленные части, а резервистов, набранных в ходе принудительной мобилизации.

Если операция по штурму Днепропетровска будет согласована и проведена, то украинская армия перестанет существовать, поскольку допущенные Генштабом ВСУ ошибки (плохое планирование операции, низкое качество вооружений и воровство с военных складов) не могут привести к положительным изменениям даже в мирное время. Фактически третий этап "Операции Z" будет нацелен на окончательный разгром украинской армии как в местах её постоянной дислокации, так и на тех направлениях, которые обозначены на российских военных картах как приоритетные и особо важные. Украинской армии в этих условиях места нет. Для неё каждая попытка огрызнуться оборачивается прыжком в пропасть, собрать после которого силы для продолжения сопротивления становится всё труднее.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо Когда Россия завершит спецоперацию на Украине? 0 К концу лета К концу года, не стоит торопиться Завершать нужно тогда, когда достигнут границы с Польшей

Авторы Сергей Андреев