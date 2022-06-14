Для чего ВСУ расстреляли Донецк секретными снарядами НАТО Оглавление Карта боевых действий на Украине САУ "Цезарь": характеристики и дальность стрельбы Тактика украинской армии в Донбассе Почему Украина напала на Донбасс Отчёты зарубежных центров аналитики показывают, что оружие НАТО, поставляемое на Украину, изначально не было пригодно для боёв и может использоваться только для ударов по мирным городам. 30404 30404 САУ "Цезарь". Коллаж © LIFE. Фото © Flickr / kentuckyguard

Карта боевых действий на Украине

Начиная с 10 июня украинская армия несколько раз обстреляла Донецк из тяжёлой артиллерии. Из населённого пункта Авдеевка ВСУ применяют не только советские образцы вооружения, но и боеприпасы стран НАТО. Последние используются с мобильных французских комплексов "Цезарь", переданных на Украину в количестве 12 единиц. Ещё шесть установок могут доставить на Украину до конца июля.

САУ "Цезарь" калибра 155 мм построена на базе тяжёлого грузовика и на бумаге заявляется разработчиками как "высокомобильная огневая точка". Однако на родине, во Франции, к этим гаубицам есть много вопросов. Одним из самых критических недостатков "Цезаря" является ремонтопригодность: ещё на этапе испытаний выяснилось, что при подрыве на мине или разрыве снаряда рядом с орудием "его подвижность будет вызывать большие вопросы". По этой причине "Цезари" украинская армия применяет из Авдеевки только по ночам. Если днём орудие заметят с неба российские штурмовики, то площадку, на которой расположены орудие и расчёт, тут же накроют огнём.

При этом Авдеевка остаётся одним из городов, расположенных на так называемой северной линии — районе, вокруг которого накапливаются войска Российской армии для решающего наступления на границу Донбасса и Украины.

Мужчина стоит перед зданием, пострадавшим в результате обстрела в Авдеевке, Украина. 13 мая 2022 года. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

САУ "Цезарь": характеристики и дальность стрельбы

Некоторые источники Лайфа, включая бывших аналитиков ведущих американских и европейских агентств, считают, что "Цезари" решено было поставить на Украину не случайно. Первым и ключевым желанием Франции было проверить, не обманули ли разработчики оружия Минобороны страны, указав заведомо недостижимые характеристики. Первое же тестовое применение "Цезаря" на испытательном полигоне под Ивано-Франковском показало, что французская САУ не так хороша, как про неё говорили разработчики. По словам собеседника Лайфа из аналитического агентства в США, максимальная заявленная дальность стрельбы обычными снарядами калибра 155 мм у САУ "Цезарь" составляет 30 километров, однако в реальности не превышает 25 километров. По этому показателю она сравнима с российской гаубицей "Мста", разработанной ещё в конце 80-х.

Сравнение дальности западных САУ калибра 155 мм. Скриншот © rand.org

Максимальной дальности стрельбы "Цезарь" может достичь только со снарядами активно-реактивного типа, к которым относятся американский "Экскалибур" и российский "Краснополь". Таких боеприпасов из-за опасения утечки технологий на Украину не поставляют ни США, ни другие страны НАТО. Однако Франция "в качестве жеста доброй воли" поставила ВСУ другие снаряды. Их украинские военные использовали несколько раз начиная с 9 июня, а ударам артиллерии подверглись Ворошиловский и Кировский районы Донецка.

Причастные к применению орудия уже установлены. Ещё в начале мая после очередного обстрела Донецка центральный аппарат СК возбудил уголовное дело против командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины полковника Алексея Майстренко. Его соединение находится на передовой боевых действий и является ближайшим формированием ВСУ, расположенным недалеко от столицы Донбасса. Известно, что на вооружении бригады находится не менее двух орудий "Цезарь" со специальными осколочными снарядами.

Карта расположения украинских подразделений в Донбассе перед "Операцией Z". Скриншот © osw.waw.pl

Также с позиций ВСУ в Орловке был нанесён удар в направлении Майского рынка, а после обстрела местные жители нашли на месте множество заострённых осколков.

Тактика украинской армии в Донбассе

Конструктивные особенности "Цезаря", которые всегда выдавались за "уникальную черту современной артиллерии", на поверку оказались недостатками, которые в бою проявляются в полной мере. Низкая скорострельность (всего шесть выстрелов в минуту) на деле оказалась вдвое ниже. Что именно повлияло на снижение темпа стрельбы — плохая выучка украинских офицеров или конструктивные дефекты, — сказать трудно, однако серией по шесть выстрелов ВСУ не стреляли ни разу. Максимальная "артиллерийская серия" — три выстрела в минуту, после чего расчёт САУ сворачивает орудие и покидает место стрельбы. Одним из наиболее важных мест украинская артиллерия считает здание Администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке. Этот район, а также прилегающие к нему улицы в последние дни обстреливаются чаще всего.

САУ "Цезарь". Фото © Wikipedia

При этом для поражения военных объектов ДНР такие снаряды ВСУ стараются не применять. Но для стрельбы по рынкам и объектам энергетики украинская артиллерия осколочные снаряды использует без ограничений. По информации собеседника Лайфа в Вооружённых силах ДНР, снаряды калибра 155 мм переданы ВСУ вместе с орудиями. Их производит не сторонняя компания, как это принято в ЕС и НАТО, а непосредственно Nexter Group, компания – производитель и разработчик САУ "Цезарь".

155-мм снаряды, которыми комплектуется САУ "Цезарь". Скриншот © nexter-group.fr

Для обстрелов Донецка ВСУ, вероятно, используют снаряды HE Insensitive Munition LU 211 IM c несколькими тысячами поражающих элементов. Для того чтобы снаряд срабатывал в воздухе, боеприпас оснащается специальным неконтактным взрывателем. Аналогичный боеприпас для 155-мм артиллерийских систем есть и на вооружении Израиля и называется M454. Принцип действия у боеприпасов прост: чем раньше срабатывает заряд, тем большей будет площадь поражения. Площадь поражения новым снарядом составляет примерно 6 кв. км, а скорость разлёта осколков приближается к скорости звука.

Бывший командир батареи гаубиц M777 подполковник армии США Льюс Теллер отмечает, что таким снарядом "разумно стрелять по большим скоплениям противника".

Боеприпасы такого типа считаются компромиссом после запрета на использование кассетных снарядов. Площадь поражения сопоставима, однако на бумаге все ограничения соблюдаются Льюс Теллер Бывший командир батареи гаубиц M777, подполковник армии США

Однако применять снаряды по назначению украинская армия и не собиралась. В отчёте американских околоправительственных структур, например академии переподготовки в Калифорнии, сказано, что совместные учения с Украиной показали "непригодность вооружённых сил к современным конфликтам". Как отмечается в документе, "украинские военные постоянно имели проблемы с определением цели и рациональности, соразмерности применения вооружения". Проще говоря, не понимали, по какой цели можно стрелять из артиллерии, а по какой из танка или "Града".

Почему Украина напала на Донбасс

Некоторые американские специалисты, в том числе бывший инспектор ООН по вооружению Скотт Риттер, заявляют, что поставки оружия на Украину снижаются по целому ряду причин. Главная из них — страны Запада больше не верят, что эти поставки помогут. Американские гаубицы M777 активно уничтожаются российской артиллерией и авиацией, и, по некоторым данным, от исходного количества в сто орудий осталось меньше 30 единиц.

Гаубица М777. Фото © Getty Images / Lennart Preiss

Словацкие САУ "Сузанна", чешские "Дана", американские M109 и французские "Цезари" при этом слишком малочисленны для полноценных боевых действий и используются ВСУ лишь с одной целью — нанести как можно больший ущерб мирным городам. Существенный вклад в сокращение поставок вносит и сама Украина. На фоне заявлений о несуществующих контрнаступлениях правительство Украины запросило у стран запада 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тысячи бронетранспортёров и не менее тысячи ударных беспилотников.

Фактически речь идёт о воссоздании украинской армии, практически полностью уничтоженной силами ВС РФ за три месяца специальной военной операции. Эксперты по экспорту оружия считают, что на Западе шансы Украины против России понимают хорошо, поэтому поставки 155-мм артиллерии, вероятно, были последним "публичным актом помощи", который ВСУ использовали для убийства мирных жителей Донецка.

Последствия обстрела в Донецке. 9 июня 2022 года. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак Для чего ВСУ применяют снаряды НАТО по Донецку? 0 Мстят за разгром в Северодонецке Воевать не умеют, вот и мстят гражданским Стреляют не украинцы, а инструкторы НАТО Своя версия в комментарии

Авторы Сергей Андреев