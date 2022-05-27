Для чего ВСУ готовят новый штурм острова Змеиный Первые несколько попыток провалились, но для овладения стратегическим районом может быть задействован крупный десант. 25657 25657 Обложка © ТАСС / Стрингер

Остров Змеиный на карте

C момента последнего и крайне неудачного для ВСУ штурма острова Змеиный в Чёрном море прошёл практически месяц. После попытки взять укреплённые позиции Морская пехота, Силы специальных операций и другие подразделения ВСУ прекратили активные боевые действия вокруг этого района. Однако полностью от идеи вернуть контроль над островом украинская армия не отказалась. По некоторым данным, украинское командование готовится к очередному захвату Змеиного: для того чтобы операция была проведена успешно, часть специальных подразделений перемещается от границы с Приднестровьем вглубь Одесской области — в частности, поближе к базе ВМСУ в Очакове.



Одновременно с этим подразделения морской пехоты ВМСУ начали учения по высадке десанта на необорудованное побережье. На аэродроме Школьный, по некоторым данным, ВСУ размещают до десяти ударных беспилотников Bayraktar TB2. За ними на завод Baykar Makina в Турцию из Лейпцига даже летал специально снаряжённый Ан-124-100 авиакомпании "Антонов".

Фото © ТАСС / Michael Brochstein / ZUMA Press Wire

По словам ветерана спецназа "Сигма", подполковника запаса Анатолия Плоткова, ещё месяц назад украинские генералы отказывались от штурма острова Змеиный, однако на проведении акции перед 9 Мая настояли зарубежные инструкторы и лично министр обороны Украины Залужный.

С тактической точки зрения необходимости атаковать Змеиный не было никакой. Разведка Украины хорошо знала, какие последствия будут у этого мероприятия. Но жажда испоганить праздник русским взяла верх над здравым смыслом. Российские военные подошли к вопросу захвата Змеиного с чисто логической стороны — оценили его важность, подготовили силы, всё спланировали и дали "прикурить" в самый нужный момент Анатолий Плотков Ветеран спецназа "Сигма", подполковник запаса

Западные СМИ заявляют, что контроль над Змеиным позволяет России контролировать вывоз зерна с территории Украины, хотя на самом деле всё гораздо проще. Контроль над Змеиным закрывает для США и НАТО возможность перевозки вооружений морем, заставляя западные страны тратить деньги на воздушную логистику. По некоторым данным, воздушный мост, организованный странами Запада на Украину, работает с эффективностью в 3% от морского коридора, а за один рейд на крупном сухогрузе можно перевезти столько же оружия, сколько на 25–30 самолётах.

Ставка на большие проценты

Оценивая силы и средства ВСУ, накопленные за месяц на одесском направлении, стоит сказать, что украинским военным приходится решать сразу несколько серьёзных проблем. Первая — нехватка транспортных вертолётов. С начала конфликта ВВСУ потеряли 127 боевых и транспортных машин, и набрать даже десяток стареньких Ми-8, способных дотянуть до Змеиного с группой десанта на борту, непросто. Значительное количество машин ради этой операции снимают с хранения на аэродромах в Белой Церкви, Чугуеве и Кропивницком, а также "подтягивают" часть машин из западных регионов — Ивано-Франковска и Львова.

Бывший командир Ми-24, гвардии майор запаса Андрей Чуйко, служивший в западной авиагруппе пограничных войск СССР, отметил, что технических сложностей долететь до Змеиного у ВСУ нет.

Остров находится в 35 километрах от побережья. Вертолёт летит со скоростью примерно 250 километров в час. Но проблема в том, что воздушное пространство в этом районе патрулируется российской авиацией. Современных средств обороны борта у ВСУ нет, все машины там — это по много раз заштопанные "восьмёрки", самым новым машинам по 10–15 лет. Их засекут ещё в тот момент, когда они начнут запускать двигатели Андрей Чуйко Бывший командир Ми-24, гвардии майор запаса

Другая проблема заключается в по-прежнему неверной оценке российского военного потенциала. Новость о том, что Дания может передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", американский военный эксперт Дэвид Акс прокомментировал так: "Эти ракеты могут заменить целую танковую бригаду". Как связаны танковая бригада и угроза нанесения ракетного удара — непонятно, поскольку для того, чтобы "перепахать" остров Змеиный "Калибрами" и "Ониксами", российским военным не нужно выходить даже за пределы сухопутной части Крыма.

Противокорабельные ракеты "Гарпун". Фото © Wikipedia

Непонимание разницы потенциалов может сыграть с ВСУ злую шутку ещё раз: максимальная дальность ракеты "Гарпун" — около 200 километров, однако "Калибры" можно запускать с расстояния в пять раз выше. Если добавить к этому постоянное присутствие в районе истребительной и оперативно-тактической авиации России, то выводы напрашиваются сами собой: либо украинский генералитет окончательно потерял связь с реальностью, либо ставки на штурм острова Змеиный настолько высоки, что взять его хотят, не считаясь с потерями. Не стоит забывать и о том, что в районе острова в Чёрном море могут появиться истребители Су-57. Эта машина уже испытана в бою, и при необходимости малозаметный истребитель может быть применён там, где этого потребует ситуация.

Отряд около острова мечты

Последняя, но одна из самых сложных проблем для ВСУ — дефицит подготовленных офицеров, которые могли бы осуществить штурм острова быстро, профессионально и с минимальными потерями для украинской стороны. Самое подготовленное подразделение в составе ВМСУ — 801-й отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами — практически полностью уничтожено за три месяца проведения "Операции Z". По некоторым данным, сейчас в группе боевых пловцов числится менее одной роты подготовленных бойцов. Значительная группа боевых пловцов Украины погибла при первой попытке штурма, а её бойцы могли быть ошибочно причислены к Силам специальных операций.

Чтобы не повторять ошибок прошлого, на территорию Одессы, по некоторым данным, прибыли офицеры польской Группы водолазов специального назначения (ГВСН, или Formoza). Под их контролем боевые группы прорабатывают план подхода к острову Змеиный и варианты взаимодействия. Вся тактическая связь, включая персональные радиостанции, в целях секретности будет вестись на зашифрованных частотах и с учётом боевого опыта подразделений НАТО.

Фото © ТАСС / Nina Liashonok / Ukrinform via ZUMA Wire

Точных данных о том, будут ли польские спецназовцы принимать непосредственное участие в новом штурме Змеиного, пока нет. По имеющейся информации, всё снабжение диверсионных и штурмовых групп взяла на себя британская военная разведка, а для того, чтобы оперативно следить за присутствием российских кораблей в этом районе, выделен отдельный спутник.

Что касается военной помощи стран НАТО Украине, то эксперты полагают, что вмешательство в попытку штурма острова Змеиный со стороны НАТО может поставить крест на существовании военно-морских сил некоторых черноморских государств — например, Румынии или Болгарии. Специалисты по вооружениям отмечают, что в Чёрном море по-прежнему находятся российские подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр" на борту и, если попытка помочь ВСУ в деблокировании Змеиного будет зафиксирована, военно-морской флот иностранных государств может быть затоплен прямо у причальной стенки.

Обложка © ТАСС / Стрингер Чем обернётся для Украины новый штурм острова Змеиный? 0 Тем же, чем и в первый раз, — разгромом Штурма не будет Приплывут, постреляют, уплывут обратно

Авторы Сергей Андреев